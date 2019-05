Anticipazioni della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che ha dei risvolti inaspettati. Siamo arrivati all'episodio numero 179 ma è già stata data la riconferma per altri due anni de Il paradiso delle signore e i giornali sottolineano la presenza certa di Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni.

Si tratta della penultima puntata della terza stagione del prodotto televisivo che ha regalato tante emozioni ai fan messi a confronto con molti colpi di scena. Nell'episodio di domani Luca prenderà delle decisioni importanti e vorrà fino in fondo alla questione con il commendatore.

La vita di Luciano in pericolo a causa del piano del Bacchini

Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo giovedì 16 maggio fanno notare che Luciano non riuscirà a godersi la felicità per la nascita della nipotina e vivrà un momento di agitazione dovuto al piano organizzato da Oscar (Igor Barbazza) ai danni del ragioniere.

Aumenteranno gli ostacoli per il Cattaneo che non si renderà conto della gravità della vicenda pensando di avere sotto controllo la situazione dopo essersi affidato all'aiuto di Cosimo.

Un momento difficile per la storia di Tina e Sandro

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Agnese. Quest'ultima rimarrà sconvolta dalle parole di Nora riuscita nell'intento di far arrivare allo scontro tra madre e figlio. Le rivelazioni dell'ex moglie di Sandro (Luca Capuano) saranno determinanti per far tornare sui propri passi la signora Amato dopo aver dato cenni di apertura.

Si protrarrà lo scontro tra madre e figlia al punto che Tina (Neva Leoni) rimarrà dispiaciuta dalla reazione della madre e non saprà in quale modo comportarsi.

Gabriella prende una decisione importante

Gabriella vivrà un momento di felicità dopo aver trovato il lavoro adatto alla sua persona e sarà fondamentale l'aiuto di Agnese per la giovane donna. La Venere farà i conti con la lettera ricevuta dal misterioso spasimante ma dovrà decidere se sia il caso di presentarsi all'incontro.

Dopo una serie di valutazioni, Gabriella penserà che non sia necessario scoprire chi sia il corteggiatore segreto che le ha spedito delle lettere. Luciano crederà di essere sulla strada giusta nel piano volto a far ritornare in carcere il signor Bacchini ma gli imprevisti saranno pronti per complicare la questione. Il dottor Cattaneo sarà costretto a intervenire in prima persona al punto che metterà a rischio la propria vita. Infine Luca deciderà che sia giunto il momento di presentarsi a casa di Umberto (Roberto Farnesi).

Lo Spinelli giungerà a villa Guarnieri con una pistola puntata contro il padre di Marta.