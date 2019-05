Le vicende de Il Segreto continueranno ad intrattenere i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate trasmesse nelle prossime settimane, Saul sarà protagonista di un gesto altruista, che salverà la vita di Prudencio. Nel frattempo Eustaquio escogiterà un piano per liberare Lamberto dal carcere.

Il Segreto: Julieta rapita

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che il lieto fine di Julieta e Saul tarderà ad arrivare per colpa della vendetta del perfido Eustaquio Molero. Il proprietario della miniera, infatti, sarà molto adirato nei confronti della coppia che ha aiutato Severo nelle problematiche dopo l'acquisto dei territori Las Lagunas. A poche ore dalle nozze, la Uriarte verrà rapita da Prudencio e Mauricio, che nel frattempo avevano saputo le intenzioni bellicose di Eustaquio e del figlio Lamberto nei confronti della sposa. I due uomini, infatti, non esiteranno a nasconderla in una casa abbandonata nel folto della boscaglia nei sobborghi di Puente Viejo.

Il Segreto, trame: Saul strappa Prudencio da morte certa, Lamberto esce dal carcere

Anticipazioni Il Segreto: Saul e la Uriarte in pericolo

Saul, a questo punto, penserà subito che dietro la scomparsa di Julieta ci sia lo zampino di suo fratello e del capomastro della Montenegro. Di conseguenza, inizierà a spiare le loro mosse, rischiando di mettere in pericolo la propria vita. Julieta e Saul, infatti, saranno accerchiati da Lamberto ed i suoi complici una volta usciti dal capanno. Una situazione esplosiva che verrà risolta solo grazie all'intervento delle guardie civili allertate da Severo.

L'Ortega dona il sangue a Prudencio

Le trame de Il Segreto svelano che Prudencio sarà colpito da una pallottola sparata dal Molero durante questi concitati momenti. Il giovane resterà per alcuni giorni tra la vita e la morte a causa della ferita riportata. Il dottore Alvaro, a questo punto, inviterà Saul a recarsi dal fratello prima della sua probabile dipartita, nonostante Donna Francisca non sia contenta di vedere il suo ex pupillo in casa sua.

Intanto le condizioni del minore degli Ortega peggioreranno sempre di più, tanto da rendere indispensabile una trasfusione di sangue. Saul, a questo punto, si offrirà come donatore, visto che il proiettile era destinato a Julieta. Il dottor Alvaro e Zabaleta sottoporranno i due giovani al delicato intervento chirurgico che fortunatamente avrà esito positivo. Entrambi i fratelli Ortega, infatti, si riprenderanno velocemente senza conseguenze.

Lamberto scagionato grazie a Eustaquio

Ma il gesto altruista di Saul nei confronti di Prudencio non sarà l'unico colpo di scena, in quanto Eustaquio comprerà tutti i membri della guardia civile, tanto che il figlio Lamberto trascorrerà tantissimo tempo in galera nonostante l'accusa di tentato omicidio.

Di conseguenza, uno dei sottoposti del Molero si auto-accuserà di aver ferito gravemente Prudencio mentre le guardie testimonieranno di non aver visto da quale pistola è partito il proiettile. Possiamo anticipare che Saul e Julieta decideranno di non rimandare il giorno delle loro nozze, nonostante la scarcerazione di Lamberto. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.