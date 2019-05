La nota soap opera Un posto al sole riserva molte novità entusiasmanti. Nelle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 maggio, Roberto e Filippo scopriranno tutta la verità su Tommaso. Nel frattempo Michele inviterà a cena il professor Scaglione e gli esprimerà tutto il suo sostegno. Poi Mimmo cercherà di incontrare Rossella. Intanto Guido riceverà la visita di Cinzia, che si rifiuterà di saldare l'affitto della casa. Successivamente Roberto si sentirà parecchio in colpa e cercherà di creare un legame con il figlio che inizialmente non ha mai voluto. Di seguito le altre anticipazioni delle puntate della prossima settimana di Un Posto al sole.

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 maggio: Angela sarà pedinata da Constantin.

Filippo torna a casa

Nelle puntate di Un posto al sole, come detto che verranno trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 maggio, Mimmo si farà coinvolgere da Maurizio, poiché sarà assai angosciato per il fatto di aver perso Rossella. Guido scoprirà che Cinzia si trova in gravi difficoltà economiche, dal momento che non potrà neanche permettersi di pagare l'affitto. Intanto Michele soffrirà per la mancanza dei figli. Poi l'uomo riceverà una visita inaspettata che lo renderà molto felice.

Pubblicità

In seguito Alice sarà notevolmente soddisfatta della vita londinese. Per tale ragione Andrea sarà alquanto impensierito, poiché inizierà a credere che il grande entusiasmo della donna possa portare delle conseguenze inaspettate. Nel frattempo Roberto scoprirà un nuovo lato del carattere di Tommaso. Filippo alla fine tornerà a casa.

Angela viene aggredita da Constantin

Angela andrà al centro di ascolto insieme a Giulia. Poi la donna non si renderà conto di essere pedinata da Constantin, ma non penserà subito al pericolo incombente.

Dopo l'incontro con Rossella, Tommaso si recherà al Vulcano insieme a Vittorio e improvvisamente incontrerà un'altra volta la sua ex fidanzata. Nel frattempo Andrea vorrà dimostrare con risolutezza di essere un padre presente e disponibile. In seguito verrà coinvolto da Marina e passerà una giornata intera insieme alla figlia facendo shopping. Successivamente Angela verrà aggredita da Constantin, ma fortunatamente sarà messa in salvo da Ciro. Subito dopo l'intromissione del ragazzo, si scoprirà che dietro la vicenda c'è nuovamente Prisco.

Pubblicità

Intanto Diego deciderà di trasferirsi il prima possibile per prendere padronanza della nuova casa, ma avrà una spiacevole discussione con suo padre. Infine, Vittorio esagererà e aumenterà le incertezze di Alex, per far si di attenersi alle esigenze della ragazza.