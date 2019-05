Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera trasmessa da tantissimi anni in Italia. Nelle puntate in onda dal 20 al 24 maggio su Rai 3, Giovanna porterà in arresto Gaetano Prisco mentre ci sarà alta tensione tra Andrea e Arianna. Infine Marina dimostrerà di voler distruggere Alberto.

Un posto al sole: la testimonianza di Constantin

Le anticipazioni di Un posto al sole, tratte dalle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 maggio su Rai 3, svelano che Constantin deciderà di vuotare il sacco dopo essersi rifiutato all'inizio di deporre davanti alle autorità.

Un posto al sole, trame: Marina contro Alberto, Gaetano Prisco viene arrestato

Per tale ragione Giovanna procederà con l'arresto di Gaetano Prisco (Fabio De Caro), sebbene sia sicura che si nasconda dietro un muro di silenzio. Serena e Filippo, invece, prenderanno una decisione per quanto riguarda l'eredità prima del compromesso per la vendita della villa di Gigi Del Colle.

L'arresto di Prisco

Nel frattempo Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) avrebbe deciso di fare un'offerta al figlio e Serena mentre Guido spererà di essere il padrino di Lollo durante il battesimo.

Allo stesso tempo, Cerruti racconterà a Mariella del suo ultimo appuntamento galante. L'uomo, a questo punto, racconterà che è terminato in modo molto negativo. Intanto Prisco sarà finalmente arrestato. D'altro canto Franco vedrà un certo disagio tra Ciro e Angela (Claudia Ruffo). Il marito di quest'ultima, sospetterà che il pugile si sia preso una cotta per lei.

Anticipazioni Un posto al sole: tensione tra Andrea e Arianna

Le trame di Un posto al sole, in onda nella terza settimana di maggio, svelano che Filippo cercherà di convincere Serena ad appoggiare il progetto imprenditoriale del padre.

Intanto Bice proverà a mettere fine alle forti tensioni sorte tra Mariella e Salvatore, riguardanti la scelta del padrino per Lollo. Anche tra Andrea (Davide Devenuto) e Arianna ci saranno dei momenti molto tesi. Arianna, infatti, deciderà di recarsi al Vulcano con una sorpresa poco gradita. Franco, invece, deciderà di affrontare il pugile Ciro, dopo aver scoperto che ha preso una sbandata per Angela.

Marina vuole allontanare Alberto

Marina (Nina Soldano) dimostrerà di essere a disagio per colpa della presenza di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) ai Cantieri.

Per tale ragione, la donna cercherà di trovare un modo per allontanarlo. D'altro canto, Palladini vorrà incontrare Clara per chiarire la natura del loro rapporto. Intanto Ornella e Raffaele riceveranno una bellissima sorpresa, mentre Andrea si scontrerà con Arianna, in quanto ha deciso di portare la pistola al Vulcano. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Un posto al sole lo sveleranno.