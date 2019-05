Le anticipazioni delle prossime puntate di ''Una vita'' raccontano che Blanca e Diego saranno affranti per la morte del loro piccolo. Tuttavia, Blanca ha il sentore che Ursula le abbia mentito e sente nel suo profondo che il bimbo che ha dato alla luce non sia morto. La sofferenza immane finirà per allontanarla inevitabilmente da Diego. Nel frattempo, Carmen capirà che la sua padrona non la racconta giusta ed esprimerà i suoi dubbi a Samuel. Inigo è sempre più innamorato di Leonor, ma la Hidalgo non si decide a lasciarsi andare, sentendosi in colpa nei confronti del compianto Pablo.

Sarà per questo motivo che rimanderà la partenza con Inigo da Acacias 38, consapevole anche del fatto che il misterioso proprietario della cioccolateria non è chi dice di essere.

'Una Vita' prossime puntate: la fuga di Blanca

Stando alle anticipazioni 'Una Vita', Blanca fuggirà di casa per raggiungere la dimora di Ursula, contro la quale scaglierà tutta la sua rabbia e il suo risentimento. Diego e Samuel arriveranno appena in tempo per fermarla, temendo che Blanca perda la testa e compia una follia.

Intanto, si scoprirà che Inigo ha mentito all'intera Acacias, in quanto non è il vero proprietario della cioccolateria. Sarà la furba Flora a mettere in atto accurate indagini per accertare la vera identità di Inigo. Il vero Inigo si trova lontano dal paese e ha perso la memoria. Un'altra storyiline inquietante prenderà piede. Si tratta della morte di Jaime, della quale nessuno è riuscito a capirne la causa. A sorprendere tutti sarà Samuel, che ricorderà tramite flashback come uccise suo padre. Blanca verrà attorniata da tutti i suoi amici, che tenteranno di consolarla per la morte di suo figlio.

La giovane, in questa occasione, confessa a Leonor che crede ancora che suo figlio sia vivo. Blanca è decisa ad arrivare alla verità e comunicherà a Diego che si assenterà da Acacias per andare alla sua ricerca.

Anticipazioni 'Una Vita': cercasi Blanca disperatamente

Diego è molto preoccupato per l'assenza di Blanca e, insieme a Samuel, deciderà di andare a cercarla. I due Alday chiederanno supporto anche a Felipe. Intanto, Arturo è geloso di Silvia, che sembra essere interessata al generale Esteban, un uomo decisamente pericoloso.

Fortunatamente, Blanca farà ritorno a casa ma manifesterà a Diego la sua intenzione di ritrovare il loro bambino. La perfida Ursula, che è l'artefice dello scambio di culle, persevererà nel suo diabolico piano, nascondendo alla figlia il neonato. Le anticipazioni 'Una Vita' delle prossime puntate in onda su Canale 5 raccontano che, quando Blanca scoprirà la verità sullo scambio di culle, sarà sul punto di uccidere sua madre. Per Ursula si prospettano tempi bui.