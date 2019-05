Molte persone hanno visto il terzo episodio (le nostre pagelle) dell'ottava stagione di Game of Thrones in diretta, non solo negli USA ma anche in Italia dato che il rischio spoiler era altissimo e la puntata era stata presentata come la battaglia più grande nella storia della televisione, che si sarebbe conclusa con un bagno di sangue e una valle di lacrime. I dati del tv ratings che arrivano dagli Stati Uniti confermano le aspettative e permettono ad HBO di festeggiare un risultato straordinario per "The Long Night", che ha totalizzato nella trasmissione lineare su HBO ben 12,02 milioni di telespettatori.

Pubblicità

Questo valore lo pone sopra la première dell'ultima stagione, ma al di sotto del season finale "The dragon and The Wolf" con un totale di 12,07 milioni. Sembra che questo record non voglia cadere, anche se ci sono ancora tre episodi davanti a noi.

Game of Thrones, ottava stagione: The Long Night è la puntata più vista di sempre

Tuttavia, la 8x03 di Game of Thrones è la puntata più vista di sempre e uno degli show televisivi più visti in assoluto negli USA se andiamo ad analizzare il totale degli ascolti lineari con quelli della piattaforma ufficiale di streaming HBO NOW e quelli della app HBO GO.

La fruizione in streaming ha portato gli ascolti totali di "The Long Night" a 17,8 milioni di spettatori rispetto ai 17,4 della première stabilendo quindi un nuovo straordinario primato assoluto con i fan incollati davanti agli schermi per l'epico finale di questo scontro tra vivi e morti. Per capire comunque la portata nel mercato televisivo americano di Game of Thrones basta pensare che il primo episodio a totalizzato globalmente un totale di oltre 38 milioni di spettatori. Molto interessante anche l'impatto nella fascia più commerciale, con un totale nel target 18-49 anni di ben 12,02 milioni di spettatori globali e uno share del 5,3%.

Pubblicità

Un altro dato molto indicativo del grande impatto di Game of Thrones su HBO Go ed HBO Now è dato dal crash dei due servizi che hanno sofferto di disservizi durante la diretta streaming a causa del grande traffico in simultanea.

"The Long Night" non è stato però soltanto un grande successo per HBO ma anche per Sky Atlantic, che ha offerto come consuetudine una contemporanea con gli USA alle 3:00 del mattino. Gli ascolti della diretta notturna tra Sky, Sky GO e NOW TV sono stati di 947 mila spettatori con il muro del milione sfiorato per pochissimo.

Si tratta del record assoluto per la serie in Italia dato che ha superato del 22% gli ascolti ottenuti dalla première che si fermò a quota 925 mila.

La 8x03 di Game of Thrones è diventato anche l'episodio televisivo più twittato di sempre, dato che solo negli Stati Uniti durante la diretta di HBO ha generato più di 7.8 milioni di cinguettii. Se andiamo ad analizzare invece il totale nel 2019 raccolto dallo show HBO si sfonda il muro dei 52 milioni di tweet, qualcosa di mai visto prima nella storia dell'intrattenimento e che dimostra ancora di più come lo show sia ormai entrato di diritto nella storia della cultura pop mondiale.

Pubblicità

Sicuramente gli ascolti torneranno più bassi nel quarto episodio, ma siamo pronti a scommettere che con il series finale Game of Thrones abbatterà gli ultimi record che gli mancano.