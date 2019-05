Dopo il grave infortunio di Gabriele Marchetti durante la prova dei rulli al Genodrome le polemiche su Ciao Darwin continuano a non placarsi. Questa volta a puntare il dito contro la trasmissione condotta da Paolo Bonolis è stata Deborah Bianchi. La ventisettenne romana dopo aver svolto la prova è stata vittima di un incidente.

Deboarh Bianchi è originaria di Morena un quartiere della periferia di Roma e lo scorso 27 febbraio, dopo aver partecipato alla prova del Genodrome, ha riportato la frattura scomposta del piede.

La ragazza tramite un'intervista rilasciata a Il Messaggero ha riferito di essere stata la prima concorrente ad affrontare il gioco. Dopo aver fatto la discesa ripida non c'era nulla sotto ad attenderla e così si è ritrovata con il piede girato. "Quel giorno non lo dimenticherò mai. Sono rimasta a terra per un po' e poi sono stata soccorsa". In un primo momento la concorrente rimana è stata trasportata all'ospedale di Tivoli e, dopo aver accertato l'entità dell'infortunio, è stata operata al Policlinico Umberto I di Roma.

Stando al racconto di Deborah, solamente dopo la sua brusca caduta la produzione ha deciso di prendere dei provvedimenti e mettere la sabbia dopo la discesa.

Dopo un periodo di convalescenza passato sulla sedia a rotelle, la ragazza sta ritornando alla vita di tutti i giorni grazie all'aiuto delle stampelle. Tuttavia la romana che di professione è una personal trainer in futuro dovrà essere nuovamente operata per togliere la placca ed i sei chiodi.

Al termine dell'intervista per il quotidiano romano, Deborah Bianchi ha criticato duramente la produzione di Ciao Darwin: "Per l'intrattenimento hanno sacrificato la sicurezza dei concorrenti.

Si poteva e doveva fare di più". Per Deborah come nel caso di Gabriele Marchetti, la produzione si è subito messa in contatto con le rispettive famiglie per avviare le pratiche della polizza assicurativa.

Canale 5 da il via per le nuove registrazioni

Ciao Darwin dopo essere stato investito da una vera e propria bufera mediatica, riprenderà con la normale programmazione. Tra oggi e domani i vertici di Canale 5 dovrebbero dare il via libera per le registrazioni delle nuove puntate nonostante l'inchiesta della procura di Roma ed i rulli del Genodrome sotto sequestro.

Le nuove registrazioni con tutta probabilità avverranno tra giovedì e venerdì. Nel frattempo dopo lo stop di una settimana per evitare un calo di ascolti, venerdì 3 e 10 maggio saranno trasmesse le puntate. Di quest'ultima data la registrazione risale al 17 aprile, ovvero il giorno dell'infortunio di Gabriele Marchetti. Intanto, il 54enne romano si trova ancora ricoverato all'Umberto I di Roma e sarebbe tutt'ora paralizzato dal collo in giù.