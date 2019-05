Le anticipazioni ''Una vita'' introducono una nuova ed intrigante storyline che ha come protagonista Blanca. La figlia di Ursula è incinta di Diego e sta portando avanti con difficoltà la sua gravidanza. Le insistenze e le angherie di Samuel di certo non la aiutano. Non manca molto al momento in cui Blanca accuserà le doglie. La sventurata starà talmente male da perdere conoscenza e svegliarsi solo dopo aver partorito. Purtroppo, le verrà detto che il suo bimbo è morto. La disperazione sarà tanta, ma un dubbio si insinuerà nei suoi pensieri...

Pubblicità

e se fosse stata Ursula a metterci lo zampino? Ebbene, questa ipotesi sarà reale, in quanto si vedrà la Dicenta scambiare i neonati nelle culle e cantare una dolce (si fa per dire) ninna nanna al vero figlio di Blanca.

'Una Vita' puntate spagnole: Blanca e Diego affrontano il loro dolore

Stando alle anticipazioni 'Una Vita', Blanca non riuscirà più a riprendersi dall'infausta notizia. Diego, nel frattempo, sarà recluso in carcere. Gli Alday avranno avuto modo di soprassedere ai loro dissapori e così Samuel farà visita a Blanca in ospedale, promettendole di prendersi cura di lei fino a che suo fratello non riuscirà ad uscire di prigione.

La giovane donna inizierà a sospettare che la bimba che dato al mondo non sia davvero morta. In fondo lei non ha mai visto il suo corpo. Ursula sarà stranamente di buon umore, fatto che la farà riflettere. Diego, una volta ottenuta la grazia, tornerà a casa e potrà stare vicino a Blanca. L'Alday la accompagnerà al cimitero per far visita alla loro piccola, sperando in questo modo di quietare i suoi sospetti. A nulla però serviranno le dolci e rassicuranti parole di Diego: Blanca è certa che sua madre l'abbia biecamente ingannata.

Pubblicità

'Una Vita': Ursula nasconde la bambina di Blanca

Come si sa, l'istinto di una madre non sbaglia mai. Nelle puntate seguenti di 'Una Vita', si vedrà Ursula compiere uno dei gesti più mefistofelici mai commessi. Infischiandosene del dolore di sua figlia, prenderà la sua bambina appena nata e la nasconderà in una stanza del suo grande appartamento, accudendola come fosse sua. Ed è stata la stessa Ursula a scambiare i neonati in ospedale, mettendo nella culla di Blanca un povero bimbo senza vita. Come può essere stata capace di tanta crudeltà? Nel frattempo, anche Diego inizierà a dar credito ai sospetti di Blanca e ne parlerà con Diego, in modo da fare qualcosa per aiutarla.

Blanca rientrerà a casa e comincerà ad udire pianti dalla soffitta. Certa che sua madre la stia ingannando, la terrà sotto stretto controllo e d infatti le sue sensazioni la porteranno ad una scoperta inenarrabile, come assicurano le anticipazioni ''Una Vita''.