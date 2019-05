Nel corso dell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne ne sono accadute davvero di tutti i colori. Tra discussioni accesissime, battibecchi, i ritorni e gli addii, una coppia in particolare ha fatto emozionare tutti i presenti. Due ex concorrenti del Trono Over di Uomini e Donne sono tornati in studio per fare un annuncio importantissimo.

I protagonisti della vicenda sono Mauro e Lisa. I due, un po' di tempo fa, hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme in quanto follemente innamorati. Ebbene, a distanza di un bel po' di tempo, hanno deciso di tornare negli studi del talk show di Maria De Filippi per annunciare che le cose tra loro stanno andando davvero alla grande, al punto che molto presto si sposeranno.

Le anticipazioni della registrazione del 21 maggio: tornano Mauro e Lisa

La registrazione di Uomini e Donne, che è stata effettuata ieri pomeriggio, martedì 21 maggio, è stata una di quelle più emozionanti di sempre.

Uomini e Donne spoiler: Mauro e Lisa si sposano

Già un po' di tempo fa Sossio e Ursula sono stati protagonisti di una storia simile, tornando in studio per annunciare il loro matrimonio e la loro gravidanza. A distanza di un bel po' di tempo, ci hanno pensato altri due ex esponenti del parterre a far emozionare nuovamente lo studio di Canale 5. Dopo aver affrontato alcune questioni molto delicate, come la neonata frequentazione tra Gemma e Mario e la lite furiosa tra Ida e Riccardo, a rasserenare un po' la situazione durante la registrazione ci hanno pensato due ex esponenti Mauro e Lisa. I due protagonisti si sono conosciuti all'interno dello studio di Maria De Filippi e si sono subito piaciuti. Nel giro di un po' di tempo hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme.

Mauro e Lisa annunciano il loro matrimonio

Ebbene, nel corso della registrazione di ieri di Uomini e Donne, i due sono tornati per annunciare che presto diventeranno marito e moglie. Tutto è cominciato, come di consueto, con un filmato. Dopo aver affrontato la questione tra Ida e Riccardo, e dopo che la Platano ha scoperto che Guarnieri non è innamorato di lei, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato. Nella clip in questione erano presenti tutti i momenti più belli di Mauro e Lisa. Al termine della riproduzione, i due ex esponenti del Trono Over si sono accomodati al centro dello studio e hanno incominciato a raccontare come stia procedendo la loro storia.

Dal loro racconto è emerso che tutto sta andando nel migliore dei modi. I due, infatti, dopo pochissimo tempo, sono stati lieti di annunciare che presto si sposeranno. In studio, naturalmente, è scoppiato un grosso applauso e tutti si sono complimentati e congratulati con loro.