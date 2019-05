Le anticipazioni "Una vita" delle puntate dal 12 al 18 maggio su Canale 5 fanno luce sulla difficile situazione di Blanca, costretta a stare con un uomo che non ama e rifiutata da Diego. Anche il colonnello Valverde ha il cuore spezzato, dopo aver saputo che Silvia sposerà il pericoloso Zavala. Leonor invece non si fida di Inigo, avendo ancora nel cuore il compianto Pablo. Matrimoni e rivolte infiammeranno gli episodi di Una Vita di queste settimane.

Una Vita, anticipazioni dal 12 al 18 maggio su Canale 5: Ursula vuole la verità sul suo passato

Una Vita anticipazioni dal 12 al 18 maggio su Canale 5: un matrimonio infelice

Blanca soffre in silenzio dopo essere stata rifiutata da Diego che, convinto di essere affetto da mercurialismo, ha preferito lasciarla e partire con Huertas per raggiungere i giacimenti d'oro. Intanto Ursula fa in modo che Leonor e Blanca litighino, perseguendo il suo piano volto ad isolare completamente la figlia. Nel frattempo, Martin è intenzionato a celebrare una seconda volta le nozze con Casilda.

Brutte notizie arrivano a casa del colonnello Valverde: Le anticipazioni "Una Vita" raccontano anche che Silvia sposerà il generale Zavala.

Blanca non è tranquilla, il suo istinto le suggerisce che la gravidanza sarà più difficile del previsto. La giovane sognerà di avere delle copiose perdite, svegliandosi di soprassalto nel cuore della notte. A nulla serviranno le rassicurazioni di Samuel. Leonor invece comincia a sospettare della buona fede di Inigo, che non sembra essere cristallino al cento per cento.

Anticipazioni Una Vita: Ursula alle prese con il suo difficile passato

Le indagini dell'investigatore privato Riera continuano senza sosta; le anticipazioni "Una Vita" svelano che Ursula verrà a conoscenza di altri dettagli oscuri sul suo passato e sulla sua famiglia d'origine, i severissimo Koval. Già irritata e nervosa di suo, la Dicenta esorterà Samuel a pretendere da Blanca i suoi doveri di moglie. Blanca però non sarà dello stesso parere e rifiuterà per l'ennesima volta le avances de marito.

Inigo prende coraggio e bacia Leonor, che si ritrae immediatamente, avendo nel suo cuore solo Pablo. Casilda invece accetta di buon grado di diventare per la seconda volta la moglie del suo adorato marito Martin. Mentre Acacias è allietato per la bella e curiosa notizia, Diego si trova nelle miniere ad affrontare la furia degli operai. Le anticipazioni "Una Vita" delle puntate in onda dal 12 al 18 maggio su Canale 5 si chiudono con la disperazione di Arturo, costretto ad accettare l'idea che Silvia e il generale Zavala presto convoleranno a nozze.

A nulla serviranno le rassicurazioni della donna, decisa a incastrare il militare e denunciarlo per le sue tante malefatte.