Oggi, venerdì 10 maggio, è in onda su Canale 5 la puntata Juventus contro Tutti di Ciao Darwin 8. Questa sera a scendere la storica scalinata di Madre Natura è la bellissima modella brasiliana Michelle Sander. La giovane non è nota al mondo dello spettacolo e della televisione, ma è conosciuta per aver avuto un breve flirt con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Attualmente è single? Potrebbe essere ciò che si sta chiedendo il pubblico maschile dello show.

Michelle Sander è la Madre Natura della puntata Juventus contro Tutti di Ciao Darwin 8

A quanto pare la bella ventunenne risulta fidanzata con il calciatore della Spal, Andrea Petagna. Dunque, chi sperava che non fosse impegnata sentimentalmente dovrà farsene una ragione.

Chi è Michelle Sander

Michelle Sander, ha 21 anni, è alta 1,74 centimetri e viene soprannominata Michelly. Con il suo fisico mozzafiato, il suo sguardo accattivante e il suo sorriso smagliante, Michelle è riuscita a conquistare il pubblico in studio e i telespettatori da casa.

Pubblicità

La giovane modella brasiliana è molto attiva sui social in quanto possiede un profilo Instagram da oltre 100 mila followers che saranno destinati a crescere dopo la sua comparsa a Ciao Darwin 8. Come se non bastasse, la ventunenne trascorre alcuni momenti della giornata su Twitter e Facebook. Stando a quanto scritto dalla rivista Playboy, la ragazza si definisce sincera, orgogliosa, impulsiva e un'amante dei viaggi. Inoltre, è apparsa in varie riviste e campagne pubblicitarie di brand piuttosto famosi. Segni particolari? Un tatuaggio nella parte centrale del petto.

Le parole di Alba Vejseli dopo Madre Natura

Nella scorsa puntata di Ciao Darwin 8 ad interpretare il ruolo di Madre Natura è stata la bellissima modella albanese Alba Vejseli. Un momento molto significativo per la giovane ventritreenne che ha affascinato il pubblico in studio e i telespettatori nella scorsa settimana. Dopo la messa in onda, la ragazza ha scritto un lungo post, nel quale racconta di essere rimasta piuttosto soddisfatta della sua esperienza televisiva.

Pubblicità

"Sono orgogliosa di essere stata Madre Natura" ha scritto Alba, confessando di aver concretizzato un grande sogno. La modella ha ringraziato tutte le persone che l'hanno fatta partecipare all'interno del programma e in particolare chi ha creduto in lei, in un mondo ricco di pregiudizi e idee sbagliate. "Resto fedele a me stessa e mantengo saldi i valori puntando sempre al massimo. Questa è come sono io, vera al cento per cento e naturale al cento per cento", ha chiosato la Vejseli.

Pubblicità

Insomma, a quanto parte la bella ventitreenne ha lanciato un messaggio che può essere un vero insegnamento per quelle persone che devono lottare contro le insicurezze, credendo prima di tutto in sé stesse.