Le anticipazioni di “Una vita” dal 5 all’11 maggio su Canale 5 raccontano che Blanca verrà sconvolta dalle parole di Jaime. Il gioielliere le riferirà che Diego non ha più intenzione di stare con lei. In realtà il ragazzo vuole solo proteggere Blanca, in quanto qualcuno gli ha fatto credere di aver contratto nuovamente il mercurialismo. A nulla serviranno i consigli di Felipe e di Leonor.

Nel frattempo, tra il colonnello Valverde e Silvia ci sarà maretta, in quanto Arturo brucia di gelosia nei confronti di Zavala.

Una Vita, Ursula trama contro Diego

Leonor inizierà invece a fidarsi di Inigo, al quale racconterà la sua sventurata storia con Pablo. Dopo il triste racconto, il proprietario della Deliciosa capirà come mai la Hidalgo non è riuscita ancora a lasciarsi andare. Ursula metterà Flora e Inigo nei guai, rivelando a Susana una scomoda verità.

‘Una Vita’ anticipazioni: Blanca ha 24 ore per sparire

Nelle puntate di ‘Una Vita’ in onda su Canale 5 dal 5 all’11 maggio, Silvia comunicherà ad Arturo l’intenzione di smascherare il generale Zavala, sebbene si renda conto del pericolo.

Ursula invece rivelerà a Susana che i due nuovi proprietari della Deliciosa stanno vendendo merce di contrabbando. La sarta denuncerà entrambi alla Guardia Civil, che farà chiudere loro l'attività. Diego sconvolgerà Blanca, intimandole di lasciare la casa entro ventiquattro ore. La giovane, in preda alla disperazione, non potrà fare altro che chiedere ospitalità a sua madre Ursula. La sua scelta obbligata sarà il preludio di una nuova tormentata storyline. Jaime persevera nel mentire a Blanca, non rivelandole le vere ragioni per le quali Diego ha deciso di lasciarla.

Anticipazioni ‘Una Vita’: la bieca proposta di Ursula Dicenta

Le anticipazioni di ‘Una Vita’ della settimana raccontano inoltre che Felipe tenterà in ogni modo di far tornare sui suoi passi Diego, sebbene invano. L’Alday partirà insieme ad Huertas per risolvere delle questioni lavorative. Inigo e Flora riescono a dimostrare la loro innocenza e a far risorgere la Deliciosa, con grande rabbia della perfida Ursula. Finalmente Inigo si farà coraggio e bacerà Leonor che, indispettita, si ritrarrà immediatamente.

Il gelido colonnello Valverde ha perso la testa per Silvia e, facendosi coraggio, le farà la tanto agognata proposta di matrimonio. Infine Ursula, cattiva più che mai, proporrà a Samuel di uccidere suo fratello. Entrambe le proposte non andranno a buon fine: Silvia dirà di no a Valverde e Samuel rifiuterà l’orribile idea di Ursula. Le anticipazioni di ‘Una Vita’ dal 5 all’11 maggio di chiudono con il romantico Martin, deciso a sposare una seconda volta la sua dolce Casilda.