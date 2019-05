Valentina Vignali è finita nuovamente al centro di un’aspra bufera mediatica. L’accusa nei suoi confronti da parte di alcuni telespettatori, è l’ennesimo commento volgare ai danni di Mila Suarez. Nei giorni scorsi Mila e Michael si sono avvicinati moltissimo. La modella Italo-marocchina durante una chiacchierata confidenziale ha chiesto al suo coinquilino se fosse attratto o meno da qualche ragazza all’interno della Casa. La risposta di Terlizzi è stata negativa.

GF, Valentina Vignali nella bufera: ennesimo commento volgare ai danni di Mila Suarez.

Secondo il gieffino, le ragazze presenti nel reality-show non avrebbero i requisiti adatti per fargli perdere la testa: “Sono un tipo difficile”.

Parlando con Michael dell’avvicinamento a Mila, Valentina ha sparato a zero contro la sua coinquilina. Secondo la Vignali, Mila si sarebbe esposta con Terlizzi per capire se poteva andare o meno oltre ad una semplice amicizia. Inoltre, Valentina in modo molto volgare avrebbe detto a Michael che secondo lei Mila voleva avere un approccio fisico con lui.

Pubblicità

I termini utilizzati dalla cestista non sono affatto passati inosservati dai tanti telespettatori che seguono la diretta h24. Sui social molti utenti hanno pubblicato dei commenti negativi all’indirizzo della gieffina. Un utente ha esordito così: “Troppo volgare questa Valentina, così si fa a parlare così ad una donna”. Un altro invece, ha aggiunto : “Ma lo sa che è seguita sempre dalle telecamere?”. Considerato che non è la prima volta che Valentina si riferisce in modo inappropriato nei confronti della sua coinquilina, alcuni fan de reality hanno invocato seri provvedimenti.

Querelata da Stefano Laudoni

Valentina Vignali in queste ore è stata richiamata dalla produzione del Grande Fratello. La causa del richiamo non riguarda il suo comportamento, ma una querela da parte del suo ex. Alla base del provvedimento ci sarebbero le ultime dichiarazioni di Valentina nei confronti di Stefano Laudoni. Una volta ricevuta la notizia, Valentina è scoppiata in lacrime. Al momento non è dato sapere se la reazione sia avvenuta per il provvedimento legale ricevuto.

Pubblicità

Novità sul presunto tradimento del fidanzato di Francesca De Andrè

Francesca De Andrè, durante la scorsa diretta del Grande Fratello, è stata messa al corrente di un presunto tradimento da parte del suo fidanzato Giorgio. Mentre il diretto interessato e la sorella Fabrizia hanno smentito l’accaduto, Barbara D’Urso ha riferito ai suoi telespettatori che ci sono delle importanti novità sulla vicenda. Nel salotto di Pomeriggio 5, la padrona di casa ha confessato che ci sono delle nuove foto che testimoniano il tradimento.

Pubblicità

Inoltre, nella nuova puntata di Domenica Live sembra che interverrà Rosi per raccontare la sua versione dei fatti.