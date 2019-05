Anticipazioni "Una vita" da non perdere. Nei prossimi episodi in onda su Canale 5, Blanca vivrà momenti di angoscia. Dopo aver dato alla luce il suo bambino, verrà informata del fatto che lo sventurato neonato non è sopravvissuto al parto. Grande sarà il suo dolore e a nulla serviranno le magre consolazioni di Diego, anch'esso devastato dal lutto.

Nel frattempo, Samuel si macchierà di un delitto orribile, quello di patricidio, Nonostante suo fratello riesca ad incastrarlo, il furbo Samuel passerà solo pochi giorni dietro le sbarre. Nel mentre, Ursula non perderà tempo e accoltellerà la sua domestica Carmen, il cui corpo non verrà più ritrovato.

'Una Vita': due morti misteriose ad Acacias 38

Nelle prossime puntate di 'Una Vita', il povero Jaime morirà senza apparente causa. Diego riuscirà a scoprire che ad uccidere suo padre altri non è che Samuel.

Una Vita anticipazioni: Ursula pugnala Carmen

Dopo averlo denunciato, il giovane gioielliere finirà in prigione, dove tuttavia rimarrà per pochissimo tempo. Una volta rientrato nel suo lussuoso appartamento, Samuel troverà il corpo di Carmen disteso sul pavimento. Qualcuno l'ha accoltellata. L'Alday junior non farà fatica ad immaginare che la responsabile sia Ursula Dicenta.

Stando alle anticipazioni 'Una Vita', Ursula sarà ossessionata da Moises, il bambino partorito da Blanca e nascosto prontamente in soffitta.

La Dicenta si convincerà di voler fare da madre al pargolo, tenendolo nascosto dalla sua vera mamma. Chi si accorgerà dell'oscuro piano di Ursula sarà l'imprudente Carmen, che pagherà con la vita la decisione di salvare il piccolo dalle grinfie della sua padrona.

L'ennesimo delitto di Ursula nelle prossime puntate di 'Una Vita'

Ursula, scoperto che Carmen ha rivelato a Blanca e Diego la verità sul rapimento del bambino, non ci penserà due volte a farla fuori.

Intanto, la carrozza dove viaggia il piccolo in compagnia di alcuni complici della Dicenta, verrà fermata appena in tempo da Blanca e Diego. I due potranno così riabbracciare con gioia il loro bimbo fino al ora creduto deceduto. Una nuova ed amara sorpresa li aspetta però ad Acacias.

Samuel farà finta di nulla e non dirà a Blanca e Diego di aver trovato poco prima il corpo di Carmen, che sparirà letteralmente nel nulla. Con tutta probabilità, la Dicenta ha pensato a come far sparire la scomoda cameriera, facendola ancora franca.

Nonostante la gioia per il ritrovamento di Moises, i due innamorati cercheranno di fare luce sulla morte della cameriera. Samuel si tradirà? Non finisce certo qui, la Dicenta metterà in atto un ulteriore piano per distruggere Diego e Blanca, come confermano le ultime anticipazioni 'Una Vita'.