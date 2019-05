Siamo giunti all'episodio numero 5253 con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ambientata nello storico palazzo Palladini e capace di ottenere un grande successo per quanto concerne il livello degli ascolti. La vicenda riguardante il personaggio di Prisco sta diventando sempre più centrale all'interno del prodotto televisivo dopo che Franco si è reso conto della vendetta organizzata dal rivale.

Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo mercoledì 15 maggio svelano che Constantin non riuscirà a fuggire al tentativo della polizia di fermare il ragazzo. Il complice di Prisco ha ricevuto l’ordine di uccidere Franco (Peppe Zarbo) ma l'uomo non è riuscito nel tentativo grazie all'arrivo tempestivo di Ciro. Tale situazione provoca la rabbia del camorrista che si rende conto della difficoltà di far andare in porto il suo piano.

Un posto al sole, le anticipazioni della puntata del 15 maggio.

Il ragazzo viene sottoposto all'interrogatorio del commissario Landolfi

Constantin verrà portato in carcere grazie al contributo dato da Ciro (Vincenzo Alfieri) resosi conto della gravità della situazione. L'arresto di Constantin comprometterà ulteriormente la vita di Gaetano conscio del fatto che il cerchio si sta restringendo. La missione più complessa sarà quella di Giovanna che vorrà far raccontare la verità al ragazzo ma i tentativi del commissario si dimostreranno vani.

Il complice di Prisco (Fabio De Caro) comincerà a essere sottoposto all'interrogatorio del commissario Landolfi che avrà un ruolo determinante in questa vicenda. Giovanna (Clotilde Sabatino) si accorgerà di quanto sia complessa la situazione e dovrà cambiare atteggiamento con Constantin. Quest'ultimo non avrà alcuna intenzione di collaborare con la polizia e deciderà di non ammettere nulla in merito ai rapporti con Prisco.

Alex e Vittorio ritrovano la sintonia perduta per via della presenza di Anita

L'uomo straniero dirà di non aver mai visto questa persona e tale comportamento del detenuto renderà più complesso il quadro della situazione.

Nel frattempo Alex e Vittorio (Amato D'Auria) ritroveranno la complicità dopo la presenza di Anita (Ludovica Bizzaglia) che aveva portato a delle incomprensioni nel rapporto di coppia. Alessandra e il fidanzato si lasceranno andare alla passione ma i dubbi continueranno ad albergare nell'animo della ragazza che si domanderà se ciò possa bastare per far allontanare il giovane Del Bue dalla precedente fidanzata. Otello dovrà fare i conti con un problema involontario dovuto a uno scambio di medicinali.

Questa situazione sarà determinante per portare a una serie di equivoci per Raffaele (Patrizio Rispo) e Michele (Alberto Rossi).