Nuovo spazio incentrato sulla soap opera di origini iberiche “Una vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese rivelano che Ursula Dicenta farà soffrire la figlia Blanca.

Quest’ultima sarà ossessionata dal fatto che il suo bambino sia ancora vivo fino a perdere il controllo, nonostante Diego Alday farà di tutto per incoraggiarla ad andare avanti. Il sospetto della moglie di Samuel risulterà veritiero, quando sua madre si troverà nel suo appartamento in compagnia del nipote.

Diego aggredito da un gruppo di criminali, il parto di Blanca

Nelle prossime puntate italiane, Ursula continuerà a mettere in mostra la sua malvagità.

Spoiler Una Vita: Blanca perde il controllo, Ursula ha rapito il nipote

Tutto avrà inizio quando Samuel rinuncerà a stare con la moglie Blanca, lasciandola libera di rifarsi una nuova vita al fianco di Diego. Quest’ultimo e la cognata purtroppo non riusciranno a fuggire da Acacias 38, perché il loro viaggio verrà interrotto da un gruppo di criminali. Il fratello di Samuel durante lo scontro con i briganti cadrà in un dirupo, mentre la primogenita della Dicenta darà alla luce il suo bambino dopo essersi nascosta in un luogo sperduto nel bosco.

Blanca dopo aver partorito perderà i sensi, e non appena si risveglierà grazie ad una sconosciuta, apprenderà che la creatura che ha messo al mondo è morta. Blanca sin da subito non crederà alla versione della passante, dato che si ricorderà chiaramente di essere diventata mamma di un maschietto.

La moglie di Samuel perde le staffe, Moises è stato rapito da Ursula

La Dicenta Junior dopo essere stata portata in ospedale insieme a Diego, non riuscirà a convincere lo stesso, dato che penserà che la scomparsa prematura del loro erede le abbia fatto perdere il senno della ragione.

Blanca quando verrà dimessa dalla struttura clinica, rimetterà piede nel quartiere iberico e accuserà la madre dicendole di essere la mandante dei banditi che hanno aggredito lei e Diego, ma soprattutto colei che ha scambiato suo figlio con la spoglia di una bambina. L’ex istruttrice, dopo aver negato alla figlia di essere coinvolta nell’intricata vicenda, dirà a Samuel che dovrebbe essere curata, soprattutto quando nel corso della notte affermerà di aver sentito un neonato piangere.

Nel frattempo Diego convinto che la pazzia di Blanca sia dovuta al lutto subito, chiederà a Felipe, Celia, e Leonor di partecipare al funerale della sua defunta figlia per starle vicino. Mentre tutti i cittadini si appresteranno a dare l’ultimo saluto alla piccola creatura, la Dicenta Junior dirà a tutti i presenti che suo figlio Moises non è morto. Blanca non appena si renderà conto di aver fatto una pessima figura, si rifugerà nel silenzio. Intanto, precisamente mentre sarà data la giusta sepoltura alla bambina morta, la perfida Ursula darà dimostrazione di aver mentito.

In particolare l’ex governante avrà tra le braccia un neonato, e sarà facile intuire che si tratti proprio di suo nipote.