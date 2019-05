Le anticipazioni della famosa telenovela Una vita riservano interessanti curiosità. Nelle prossime puntate, Blanca Dicenta soffrirà molto per la scomparsa di suo figlio Moises e conoscerà una strana donna arrivata da poco a calle Acacias, Cristina Novoa, interpretata dall’attrice Elena Rayo. Il piccolo Moises sarà rapito da Ursula, la donna riuscirà a prendere il neonato nel momento in cui Blanca perderà i sensi, poiché stremata dal dolore del parto.

Poi Ursula sostituirà il bambino appena nato con una neonata ormai morta. In seguito Blanca farà di tutto per dimostrare che in realtà qualcuno ha rapito suo figlio Moises. Successivamente, la Dicenta per evitare di soffrire ulteriormente accetterà la triste situazione. Di seguito le altre anticipazione delle prossime puntate di Una Vita.

Blanca conosce Cristina Novoa

Nelle prossime puntate di Una Vita, Blanca e Diego vorranno andare in Svizzera e raggiungere Jaime per cercare di superare il lutto sofferto dalla coppia.

Cristina Novoa arriverà a calle Acacias.

Diego non è a conoscenza del fatto che in realtà l'Alday Senior è stato ucciso da Samuel. Per tale ragione, Ursula farà in modo che Diego e Blanca cambino idea. In seguito Ursula metterà a punto un piano strategico, farà conoscere a Blanca una strana donna, Cristina Novoa, arrivata da poco a calle Acacias e notevolmente devota, la quale sarà convinta di aver visto la Madonna. La donna rivelerà di essersi convertita al Cristianesimo proprio dopo l'incredibile accadimento.

Blanca si dedica alla preghiera

La Novoa cercherà di far credere a Blanca che alcune tragedie sono accadute probabilmente a causa delle azioni disonorevoli compiute nella vita. Successivamente la Dicenta, notevolmente suggestionata dalle parole della Novoa, penserà che la neonata sia davvero morta per colpa sua e della relazione clandestina avuta con Diego. Poi Blanca occuperà tutte le sue giornate a pregare e a 'purificarsi'.

Dopo aver parlato con Cristina Novoa, Blanca vorrà annullare il viaggio in Svizzera con Diego e chiederà all'uomo di raggiungerla ad Acacias 38.

In seguito la Dicenta dirà a Diego di aver fatto una scelta importante, spiegherà all'uomo di essersi notevolmente pentita di avere iniziato una relazione immorale insieme lui, poiché suo cognato. Poi Blanca lascerà definitivamente Diego per concentrarsi meglio sulla preghiera. Dopo la Dicenta cercherà di riappacificarsi con Samuel, la donna chiederà perdono all'uomo e gli chiederà di fare l'amore, ma Samuel non vorrà approfittare della situazione e non cederà alla passione.

Infine Samuel si pentirà di aver trattato con Ursula e chiederà aiuto a Diego.