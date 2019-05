Si avvicina la conclusione per questa ennesima stagione di successo di Uomini e donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi che questa settimana saluterà definitivamente il pubblico. Gli ultimi appuntamenti che vedremo in onda su Canale 5 sono i più attesi in assoluto, dato che finalmente ci saranno le scelte finali dei tronisti in carica, tra cui quella della bella Giulia, la quale poterà a termine il suo percorso sentimentale rivelando il nome del corteggiatore con il quale intende costruire un futuro fuori dal contesto televisivo.

La scelta finale di Giulia: il messaggio di Lorenzo Riccardi

Un percorso intenso per la bella Giulia, la quale è approdata sul trono di Uomini e donne dopo la cocente delusione d'amore che le è stata inflitta da parte di Lorenzo Riccardi.

Come ben saprete, infatti, Giulia venne 'scaricata' dal tronista durante la scelta in villa e successivamente le venne data la possibilità di rimettersi di nuovo in gioco e quindi di provare a cercare l'amore dopo questa delusione.

E così adesso che ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa avventura, ecco che per la bella Giulia è arrivato un 'in bocca al lupo' speciale anche da parte del 'cobra' Lorenzo Riccardi. A pochi giorni dalla fatidica scelta, l'ex tronista di Uomini e donne ha voluto pubblicare un messaggio sulla sua pagina ufficiale Instagram, con il quale intende far sentire tutto il suo affetto alla ragazza che lo ha corteggiato per svariati mesi.

Uomini e donne, la scelta di Giulia

Lorenzo ha scritto che si augura sinceramente che Giulia possa scegliere una persona che le voglia bene per davvero. 'E' una brava ragazza, se lo merita. Le auguro il meglio in tutto e per tutto', ha scritto Lorenzo sulla sua pagina Instagram. Tuttavia il 'cobra' non si è voluto sbilanciare sul nome del corteggiatore che secondo lui verrà scelto da Giulia.

Giulio o Manuel? Sono questi i due pretendenti che si giocheranno il 'tutto per tutto' nel corso della puntata di Uomini e donne della scelta, la quale questa volta avverrà in studio e non in villa, così come è successo con le ultime scelte che sono state trasmesse a gennaio.

Le scelte di Uomini e donne in onda in diretta tv su Canale 5

Le anticipazioni su Uomini e donne, infatti, rivelano che per le scelte di Giulia, Andrea e Angela si tornerà alla vecchia formula: ossia scelta in studio, con tanto di poltrone rosse e petali. La vera novità, invece, riguarderà la diretta delle scelte: il programma, infatti, andrà in onda live il 29, 30 e 31 maggio, ossia le ultime tre puntate della prossima settimana di programmazione di Uomini e donne che saranno anche quelle dedicate alle scelte degli ultimi tre tronisti di questa stagione.