Alcune anticipazioni relative alle prossime puntate di Una vita riguardano Ursula, interpretata da Montserrat Alcoverro, la quale con l'aiuto di Samuel Alday cercherà di far diventare pazza la povera Blanca. Intanto Samuel fingerà di lasciare liberi Blanca e Diego, che fuggiranno.

Poi durante il viaggio, la coppia verrà improvvisamente aggredita da un gruppo di briganti, i quali assaliranno Diego e lo butteranno giù da un burrone. Successivamente Blanca si ritroverà da sola in un campo e darà alla luce il piccolo Moises. In seguito la Dicenta sarà stremata dal dolore del parto e perderà i sensi. Successivamente Blanca riprenderà conoscenza e incontrerà una sconosciuta che le dirà che la neonata è morta, ma la donna sarà assai convinta di aver partorito in realtà un maschietto.

Ursula e Samuel nascondono il piccolo Moises in un convento.

Ursula cerca di far impazzire Blanca

Nelle prossime puntate di Una Vita, Blanca vorrà dimostrare che in realtà ha partorito un maschio e cercherà l'appoggio e il sostegno di Diego. Quest'ultimo però non crederà alla versione della Dicenta e penserà che la donna stia soltanto elaborando il lutto in modo complicato. Poi Blanca avrà dei sospetti su Ursula. Quest'ultima sarà infatti colpevole del rapimento del piccolo Moises, che fa parte di una strategia per crescere il bambino insieme a Samuel.

Per tale ragione Ursula e Samuel cercheranno in tutti i modi di far cadere Blanca nella pazzia totale. I due nasconderanno il bambino in un convento di suore. Poi faranno sentire a Blanca il pianto di un neonato durante la notte e le faranno ritrovare per caso alcuni abiti del bambino.

Blanca incontra Moises

Blanca vorrà indagare da sola per cercare di ritrovare il bambino e fingerà di aver accettato la morte della neonata. In seguito una sconosciuta si presenterà nel quartiere con Moises in braccio e Blanca sarà notevolmente sconvolta nel vederlo.

Poi la Dicenta prenderà il piccolo dalle braccia della strana donna e sosterrà che il bambino in realtà è suo figlio Moises. Frattanto arriverà Leonor, che riuscirà a calmare la situazione. In seguito gli abitanti di calle Acacias saranno ormai convinti che Blanca stia diventando pazza. Successivamente Diego cercherà di far riprendere la Dicenta e gli offrirà di partire insieme a lui per la Svizzera. Diego penserà di raggiungere Jaime Alday, poiché sarà all'oscuro che in realtà l'uomo sia morto per mano di Samuel.

Quest'ultimo dovrà trovare un modo per impedire a Diego di scoprire la verità sulla vicenda. Nel frattempo, per evitare di far scoprire tutta la verità sulla morte di Jaime, Ursula consiglierà a Blanca di non andare in Svizzera insieme a Diego. Infine, Ursula presenterà a Blanca una particolare donna, Cristina Novoa, una devota, che sarà convinta di aver visto la Madonna.