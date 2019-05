Continua a far discutere molto la vicenda che si è creata attorno ai due concorrenti Cristian Imparato e Michael Terlizzi all'interno della casa più spiata d'Italia. Si continua infatti a parlare della possibile omosessualità di Michael, uno dei personaggi più discussi di questa sedicesima edizione del Grande Fratello. Tale sospetto è stato avanzato da Cristian Imparato che sta cercando in tutti i modi di conquistare il giovane trentatreenne, nonostante Michael abbia già rifiutato la sua proposta.

Grande Fratello 16: Cristian Imparato vuole conquistare Michael

Grande Fratello 16: Cristian Imparato desidera a tutti i costi Michael Terlizzi

Nonostante il rifiuto di Michael Terlizzi, Cristian è comunque intenzionato a conquistare il 33enne a qualunque costo. Proprio di recente ha anche chiesto consiglio a Guendalina Canessa riguardo a come poter fare colpo su di lui. Il cantante ha confidato a Guendalina che Michael sta cercando di prendere le distanze da lui, nonostante ci siano stati dei momenti indimenticabili sia per l'uno che per l'altro, come il bacio molto romantico tra i due, che ha lasciato entrambi senza fiato.

Un episodio che sicuramente ricorderanno per molto tempo e che sicuramente avrà fatto impazzire Cristian. "Se voglio conquistare una cosa, devo farlo step by step", ha affermato il cantante parlando con Guendalina.

Inoltre, secondo Cristian, pare che Michael stia nascondendo qualcos'altro della sua vita privata, oltre alla sua malattia alle braccia, già scoperta qualche tempo fa. Ciò nonostante, pare proprio che Michael non sia intenzionato a far sapere cosa stia cercando di nascondere. Il cantante inoltre ha aggiunto che Michael è molto sensibile e che lo deve incoraggiare nel modo giusto per conquistarlo.

Guendalina Canessa risponde a Cristian: 'Lui è terrorizzato'

La risposta di Guendalina non si è fatta attendere. La ragazza ha ribadito che anche secondo lei Michael stia nascondendo la sua omosessualità agli altri membri della casa. in un secondo momento poi, Guendalina ha aggiunto che alcuni suoi amici le avrebbero assicurato che il trentatreenne sia realmente omosessuale. Ciò nonostante, Michael non ha intenzione di dichiararsi apertamente. Guendalina ha poi aggiunto che si parla parecchio di questo argomento al di fuori della casa più spiata d'Italia, affermando che, secondo lei, le voci che girano sulla presunta omosessualità di Michael hanno un fondo di verità.

"Lui è terrorizzato" secondo la Canessa che chiude il discorso con Cristian raccontandogli di storie di alcuni suoi amici omosessuali che inizialmente non si sono dichiarati apertamente per evitare il giudizio della gente, nonché il giudizio di genitori puritani.