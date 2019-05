Le vicende dei protagonisti della soap opera di Raiuno, "Il Paradiso delle Signore", ambientata a Milano, continuano ad appassionare i telespettatori con buoni risultati in termini di share. I colpi di scena non mancano mai, e lunedì 6 maggio comincerà una nuova settimana di programmazione che proporrà tante altre storie interessanti.

Fra i protagonisti delle prossime puntate ci sarà sicuramente Vittorio, il quale dimostrerà di essere piuttosto preoccupato per lo strano atteggiamento della sorellastra che, nel frattempo, cercherà di far perdere le sue tracce.

Vittorio vuole portare avanti le ricerche della sorellastra

Le anticipazioni dell'episodio del 6 maggio rivelano che il dottor Conti sarà sempre più determinato nello scoprire cosa stia nascondendo la Conterno. Il proprietario del grande magazzino non avrà alcuna intenzione di arrendersi e s'impegnerà in prima persona per scoprire quali sono le verità che Lisa non gli ha raccontato e soprattutto per quale motivo si è comportata in questo modo.

I consigli di Luciano

Nel frattempo si consoliderà sempre di più l'amicizia tra Luciano (Giorgio Lupano) e Vittorio, con il ragioniere che darà dei validi consigli a Conti.

Cattaneo, infatti, spingerà l'imprenditore interpretato da Alessandro Tersigni a mettere per un attimo da parte i suoi dubbi su Lisa, per concentrarsi maggiormente sul tentativo di recuperare il rapporto con Marta dopo la tormentata conclusione della sua storia con la giovane Guarnieri.

Lisa (Desirée Noferini), venuta a conoscenza delle intenzioni del presunto fratellastro, capirà che è giunto il momento di lasciare Milano prima di essere scoperta da Vittorio. La Conterno si rivolgerà a Luca, affinché possa aiutarla a fuggire dalla città meneghina per evitare che qualcuno la rintracci.

Luca impegnato a trovare una sistemazione per Lisa

Spinelli, dopo aver parlato con Lisa, contatterà prontamente Andreina, alla quale chiederà di trovare un alloggio sicuro che possa fungere da nascondiglio per la Conterno.

Tina Amato (Neva Leoni), intanto, farà sapere di non avere alcuna intenzione di presenziare al matrimonio di Elena e Antonio. La cantante prenderà questa decisione per costringere la mamma ad accettare una volta per tutte la sua relazione con Sandro.

La donna, a tal proposito, avrà un duro confronto con la madre Agnese, durante il quale la tensione tra le due salirà alle stelle.