''Una vita'' regala anticipazioni dal sapore amaro. Blanca e Diego, sebbene riescano a sfuggire all'ira si Samuel, non scamperanno al destino infausto. La figlia di Ursula avrà una gravidanza difficile, anche per via dello stress accumulato durante i nove mesi di gestazione. Non manca molto perché Blanca accusi le doglie. La giovane donna si troverà da sola in un luogo isolato e si sveglierà parecchie ore dopo in casa sua, appendendo una terribile notizia. Le domestiche infatti diranno a Blanca che la sua bimba è morta dopo il parto. Il suo dolore sarà incontenibile e Diego non saprà come comportarsi.

'Una Vita': Blanca scopre che sua figlia è morta

Nelle prossime puntate di 'Una Vita', Blanca perderà i sensi in seguito alle fortissime doglie. La donna si risveglierà dopo ore interminabili, scoprendo che sua figlia è morta dopo essere venuta al mondo. Ben presto, la triste notizia arriva anche a Diego. Dentro di sé però Blanca è convinta che qualcuno non le abbia detto la verità e inizierà a sospettare che dietro questa tragedia ci sia lo zampino di sua madre Ursula. Sarà Samuel a fermare la ex moglie affinché non ferisca gravemente la Dicenta, accecata dal dolore e dall'ira.

Samuel, successivamente, si reca da Diego all'ospedale e promette al fratello di prendersi cura di Blanca. Poco dopo, la sventurata sentirà un debole pianto di neonato provenire da una stanza lontana.

Blanca confessa a Diego i suoi sospetti su Ursula

Stando alle anticipazioni di 'Una Vita', Blanca si confiderà con Diego. Secondo lei, la sua bambina non è morta ma è stata rapita da Ursula. Diego non riuscirà a concepire l'idea che la Dicenta possa arrivare a compiere un gesto così orribile, ma darà credito all'ipotesi della moglie.

A grande sorpresa, Diego chiederà aiuto a suo fratello Samuel, con il quale si riappacificherà. Gli Alday si prometteranno di scoprire la verità sulla morte della figlia di Blanca. costi quel che costi. Nel frattempo, Arturo incontra il potente Ochoa, intenzionato a salvare Esteban. Il loro colloquio però, non porterà a nulla e si rivelerà un disastro completo. A indagare sul torbido passato di Esteban sarà Silvia. Tale fatti farà ingelosire il colonnello Valverde, nonostante Silvia cerchi di rassicurarlo.

Successivamente, Felipe dà una splendida notizia a Blanca: Diego può uscire dal carcere perché ha ottenuto la grazia. La prima cosa che farà l'Alday sarà portare la disperata Blanca al cimitero, nel vano tentativo di voltare pagina dopo la morte di sua figlia. Tuttavia, Blanca non si arrenderà e continuerà a tenere sotto stretto controllo Ursula, scoprirà la verità? Lo sveleranno le prossime anticipazioni di 'Una Vita'.