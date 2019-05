La duchessa del Sussex Meghan Markle e il principe Harry hanno annunciato la nascita del royal baby. Si tratta di un maschietto del peso di circa 3,2 chilogrammi, mentre al momento il nome non è stato ancora svelato. Il figlio di Carlo e Diana ha dichiarato ai giornalisti che il piccolo verrà mostrato al mondo fra un paio di giorni, e ha aggiunto: "Sono al settimo cielo dalla gioia".

Stando alle ultime indiscrezioni, la nota famiglia potrebbe trascorrere alcuni mesi in Africa prima di trasferirsi in California, dove Meghan Markle potrebbe crescere il figlio accanto alla madre Dora.

È nato il figlio di Harry e Meghan: si tratta di un bambino.

Meghan Markle ha partorito un maschio, l'annuncio su Instagram

La duchessa del Sussex e moglie del principe Harry d'Inghilterra ha dunque dato alla luce un maschietto. L'annuncio al mondo è stato dato tramite un post pubblicato su Instagram. Il neo-papà ha provveduto a rassicurare tutti sul buono stato di salute in cui versano la moglie e il neonato. Invece per il momento non è stato ancora comunicato il nome del piccolo.

Per l'occasione, da qualche giorno è giunta dall'America la madre dell'ex attrice statunitense per stare accanto alla figlia in questo momento così importante, e probabilmente anche per darle qualche consiglio sui primi passi da muovere nelle vesti di mamma.

Riflettori puntati sul lieto evento da diverse settimane

La nascita del royal baby ha catturato fin da subito le attenzioni dei media, anche perché la madre, Meghan Markle, fin da quando ha sposato Henry d'Inghilterra ha fatto discutere non solo per il suo passato da attrice, ma anche perché è già divorziata e ha origini afroamericane.

Piers Morgan, noto commentatore della televisione britannica, non ha esitato a definire il neonato "black prince", lasciando intendere la ventata di novità che questa nascita porta con sé. Ricordiamo che il bimbo è il settimo in linea di discendenza al trono, e al contempo è l'ottavo pronipote della regina Elisabetta II.

I progetti della coppia reale: dapprima in Africa e poi in California

Il principe Harry e la duchessa Meghan avevano già manifestato la loro intenzione di partire per l'Africa per qualche mese dopo il parto. Successivamente dovrebbero stabilirsi per un po' di tempo in California. Si tratterebbe certamente di una serie di novità per la famiglia reale inglese che confermerebbero la tendenza della duchessa del Sussex ad esimersi dal protocollo reale, e proprio per questo motivo in molti non hanno esitato a definirla la "nuova Diana", la madre di Harry scomparsa più di vent'anni fa a causa di un incidente stradale.

L'obiettivo dell'ex attrice sarebbe quello di far crescere il figlio lontano dall'ostico ambiente di corte e accanto alla nonna materna Dora.