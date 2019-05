Dopo Angela Nasti e Alessio Campoli, a Uomini e donne si è appena formata un'altra coppia: stiamo parlando di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Il tronista pugliese ha scelto la bionda corteggiatrice al termine della seconda puntata in diretta del dating-show: Klaudia Poznanska ha pianto a dirotto dopo aver saputo di non essere la prescelta. Ospite in studio, questo pomeriggio, una bellissima Giulia De Lellis.

Andrea piange nel dire 'no' a Klaudia

È stata una scelta molto emozionante quella che è appena andata in onda su Canale 5: Andrea Zelletta ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne preferendo Natalia Paragoni a Klaudia Poznanska.

Dopo aver visto la giornata in villa che i tre protagonisti del Trono Classico hanno condiviso (tra lunghi baci passionali e liti furiose), Maria De Filippi ha chiesto alle corteggiatrici di lasciare lo studio.

"Io sarò tradizionalista", ha detto il pugliese quando gli è stato domandato se voleva parlare prima con la ragazza che avrebbe scelto oppure con chi avrebbe rifiutato. Il discorso che Andrea ha fatto a Klaudia è stato molto toccante: nonostante la consideri una piccola donna e le voglia tanto bene, in lui non è scattata la scintilla che lo spingesse a preferirla alla 'rivale'.

U&D, Andrea Zelletta e Natalia sono una nuova coppia, Klauda va via piangendo

La reazione che ha avuto la giovane alla 'non scelta' è stata sorprendente: nonostante fosse in lacrime, la romana ha detto a Zelletta che non gli vorrà mai male, che ci tiene a lui e che si augura che possa stare bene con Natalia. Anche il tronista si è lasciato andare ad un pianto liberatorio quando ha ascoltato le parole della Poznanska. Tutti i presenti in studio hanno fatto i complimenti alla 19enne per come ha reagito alla 'sconfitta'. Gianni Sperti, in particolare, ha detto che quella di oggi è stata una delle 'non scelte' più belle alle quali abbia mai assistito.

Natalia dice 'sì' ad Andrea a Uomini e Donne

Dopo aver salutato Klaudia, Andrea ha avuto solo pochi minuti di tempo (a causa della pubblicità tassativa) per comunicare alla Paragoni che era lei la scelta. "Io decido di seguire quello che mi dice il cuore. Il nome che urla, è Natalia", ha detto il tronista alla ragazza che gli si è immediatamente gettata al collo per baciarlo. I due hanno suggellato l'inizio della loro storia d'amore sotto alla classica cascata di petali rossi e al sottofondo musicale di Accanto a te di Alberto Urso.

L'ospite della puntata di oggi è stata Giulia De Lellis: l'influencer è tornata nello studio dove è nata artisticamente qualche anno fa, ma nessuno le ha fatto qualche domanda 'scomoda' sul suo chiacchierato riavvicinamento con Andrea Damante. Domani, venerdì 31 maggio, andrà in onda l'ultimo appuntamento stagionale con Uomini e Donne: toccherà a Giulia Cavaglià scegliere uno tra Giulio Raselli e Manuel Galiano.