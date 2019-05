Ultimo appuntamento stagionale con Uomini e donne; il dating show più amato d'Italia si prenderà una vacanza per l'estate, per poi ritornare a pieno ritmo con nuove storie e tronisti a partire da settembre.

Come molti di voi già sapranno, le ultime tre puntate sono state dedicate alle scelte del Trono Classico e dopo quelle a lieto fine di Angela Nasti e Andrea Zelletta (i due hanno scelto, rispettivamente, Alessio Campoli e Natalia Paragoni), oggi si conclude il ciclo con Giulia Cavaglià, che non è nuova alle scelte del programma, visto che qualche mese fa ha ricevuto un sonante 'no' dal tronista Lorenzo Ricciardi.

La ragazza torinese dovrà scegliere tra Manuel Galiano e Giulio Raselli; come è già successo per gli altri troni, anche oggi vedremo come tronista e corteggiatori hanno trascorso la permanenza all'interno della villa. Il comportamento dei pretendenti durante il soggiorno sarà stato determinante per la scelta che prenderà Giulia? Staremo a vedere.

Ovviamente, anche in questo caso, il corteggiatore prescelto dovrà decidere se proseguire una storia con la tronista al di fuori del programma oppure no.

Uomini e Donne: oggi Giulia Cavaglià farà in diretta la sua scelta

Se volete conoscere insieme a noi il destino di Giulia Cavaglià, non vi resta che seguire il racconto della puntata, assolutamente in diretta, minuto per minuto, qui su Blasting News.