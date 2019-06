Oggi, venerdì 14 giugno, è uscito il nuovo numero di Spy contenente le prime dichiarazioni esclusive di Andrea Damante sulla fine della sua storia con Giulia De Lellis. Oltre ad ammettere di stare molto male per la decisione della ragazza di interrompere improvvisamente il loro rapporto, il dj ci ha tenuto a far sapere a tutti che lei era a casa sua prima di accettare l'invito di Iannone al Mugello. Nonostante non riesca a spiegarsi cosa abbia spinto l'influencer a lasciarlo da un momento all'altro, l'ex tronista si è detto pronto a ricominciare: i "Damellis" si dice che trascorreranno le loro vacanze da dirimpettai, lui a Formentera e lei a Ibiza con il nuovo amore.

Damante si confessa a Spy: 'Giulia mi ha lasciato'

C'era grande attesa nel leggere l'intervista integrale che Andrea Damante ha rilasciato a Spy dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis: il giovane, interpellato dai giornalisti sul repentino avvicinamento della sua ex a Iannone, si è detto stupito da tutto quello che sta accadendo nell'ultimo periodo. Dopo essere stato in silenzio nei giorni in cui tutti i siti di Gossip hanno riportato la notizia della frequentazione in corso tra l'influencer e il pilota, oggi il dj ha deciso di parlare e raccontare quella che è la sua versione dei fatti.

Andrea Damante racconta: 'Giulia era a casa mia prima del Mugello, poi boh è finita'.

"Giulia mi ha lasciato, c'è grande amarezza e dispiacere. Questa volta, però, so di non aver sbagliato. Non ho colpe", ha fatto sapere l'ex tronista di Uomini e donne alla rivista che per prima ha lanciato lo scoop sul nuovo flirt della 23enne.

Il ragazzo ha anche confermato di conoscere molto bene il motociclista: i due Andrea sono stati compagni di palestra ed hanno condiviso molte cene a Milano prima che tra loro si "intromettesse" la bella De Lellis.

Il settimanale, comunque, racconta di un corteggiamento serrato da parte dell'ex di Belen alla romana, al quale la stessa avrebbe ceduto soltanto una decina di giorni fa andando ad assistere a una gara della Moto Gp.

A chi gli ha chiesto cosa è accaduto tra lui e Giulia prima che lei si buttasse tra le braccia di Iannone, Damante ha risposto: "Sono cose che non riesco a spiegarmi. Anche perché, lei era con me prima del Mugello, a casa mia. Poi, boh", ha aggiunto il veronese non nascondendo lo stupore che ha provato nell'apprendere dai giornali della novità sentimentale che riguarda la sua ex fidanzata.

Vacanze in Spagna per Andrea e Giulia? L'indiscrezione

Nonostante non riesca a spiegarsi come abbia fatto la De Lellis a passare dallo stare a casa sua a frequentare un altro, Andrea Damante ha sapere a Spy: "Ricomincio da me, con Giulia è finita". La versione che il dj ha dato della fine della storia con la romana cozza un po' con quello che ha raccontato lei su Instagram ieri. Per commentare il gossip che voleva l'ex fidanzato sofferente a causa sua, l'influencer ha pubblicato un video nel quale ha detto: "State tranquilli, il Dama sta benissimo.

Io e lui siamo in ottimi rapporti, non credete a quello che scrivono i giornali".

I giornali dei quali ha parlato la 23enne, sono gli stessi che sostengono che presto lei e il tronista voleranno in vacanza in località molto vicine: Spy, infatti, anticipa che Andrea dovrebbe trascorrere gran parte della sua estate a Formentera (anche per motivi di lavoro), mentre Giulia si dice che andrà a Ibiza con Iannone per la loro prima fuga romantica al caldo.