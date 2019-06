Come avrà reagito Andrea Damante all'avvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone? A rispondere a questa domanda è stato il settimanale Spy nel suo ultimo numero. La rivista di Gossip, infatti, ha raccolto le prime dichiarazioni ufficiali del tronista sulla fine della sua tormentata storia d'amore con l'influencer romana: il giovane ha confessato di essere stato lasciato e di soffrire molto per questo.

Andrea ammette: 'Giulia mi ha lasciato ma provo a ricominciare'

Si sta facendo un gran parlare delle novità sentimentali che riguardano Giulia De Lellis: la ragazza, dopo essersi riavvicinata ad Andrea Damante nei mesi scorsi, è stata paparazzata più volte con il pilota di motociclismo Andrea Iannone.

Se la diretta interessata ha ammesso a mezza bocca di aver iniziato a frequentare l'ex di Belen durante una serata in discoteca, il tronista che l'ha scelta a Uomini e donne è stato in silenzio fino ad oggi.

Le prime esternazioni pubbliche che il veronese ha fatto sul nuovo flirt dell'influencer le ha raccolte Spy nel suo numero che uscirà venerdì 14 giugno: al celebre magazine il dj ha fatto delle confessioni inaspettate sulla sua sfera sentimentale.

Gossip, Damante confessa a Spy: 'Soffro per Giulia, ma questa volta non ho colpe'.

Le anticipazioni dell'intervista che il "Dama" ha rilasciato in questi giorni fanno sapere che il ragazzo ha detto: "Giulia mi ha lasciato. C'è solo grande amarezza e dispiacere".

Andrea ha anche confidato di soffrire tanto per la decisione della 23enne di interrompere il loro rapporto, ma "provo a ricominciare". Se in passato si dice siano stati i suoi ripetuti errori (si parla di molti tradimenti) a causare la rottura con la De Lellis, oggi Damante ci tiene a precisare: "So di non aver sbagliato, questa volta non ho colpe".

La De Lellis tace sulla sua vita privata

Dicendo che questa volta non ha nessuna colpa se le cose con Giulia non hanno funzionato, è come se Andrea ammettesse che in passato non si è comportato bene con lei: sarebbe la prima volta che il ragazzo conferma i gossip che sono circolati sul suo conto per tanto tempo.

Se il dj ha deciso di sbilanciarsi pubblicamente sulla fine del suo lungo tira e molla con la De Lellis, quest'ultima non sembra avere intenzione di fare altrettanto: nonostante siano all'ordine del giorno le notizie che trapelano sulla sua vita sentimentale, la romana resta in silenzio e non conferma e non smentisce nulla.

Che tra l'influencer e Andrea Iannone ci sia una frequentazione in corso, però, è un dato di fatto e tante sono le foto che i curiosi e i paparazzi hanno fatto alla presunta nei coppia in questi giorni: da quelle dell'incontro a Lugano a quelle scattate all'interno di un famoso ristorante di Milano poche sere fa.

"Non sono ancora fidanzata", sono queste le uniche parole che Giulia ha pronunciato in pubblico sulla sua chiacchierata vita amorosa.