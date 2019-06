Sono giornate un po' difficili quelle che sta vivendo Angela Nasti: dopo settimane di Gossip e notizie sulla sua vita privata, la ragazza ha finalmente confermato che tra lei ed Alessio Campoli è tutto finito. La napoletana ha fatto sapere che è stata una decisione condivisa con il corteggiatore quella di interrompere la loro breve frequentazione, ma la maggior parte delle persone continua ad attribuire tutte le colpe a lei. Esattamente come è accaduto con Sara Affi Fella circa un anno fa, anche il profilo Instagram della 20enne sta subendo un drastico calo di 'seguaci': in neppure mezza giornata, l'ex tronista di Uomini e donne ha perso circa 20mila follower.

Angela perde fan su Instagram dopo l'addio ad Alessio

In queste ore si sta facendo un gran parlare di Angela Nasti e della sua decisione di lasciare Alessio Campoli a neppure 10 giorni dalla scelta negli studi di Uomini e Donne: la ragazza, infatti, ha usato i social network per confermare la notizia che aveva dato in anteprima la redattrice Raffaella Mennoia.

Nonostante la giovane abbia ribadito più volte che il romano è stato d'accordo sin dall'inizio con la sua intenzione di interrompere la loro conoscenza, sono in tantissimi a puntare il dito contro di lei: la napoletana, infatti, viene accusa di aver preso in giro sia il pubblico che i suoi corteggiatori durante il suo percorso in Tv.

A testimonianza del fatto che la maggior parte degli utenti del web incolpano soprattutto l'ex tronista per la fine di questa relazione, c'è il drastico calo di follower che la stessa sta avendo su Instagram. Dal tardo pomeriggio di ieri, quando è stata ufficializzata la rottura con Alessio, Angela ha perso circa 20mila fan (il profilo della 20enne è passato da più di 812 mila seguaci a 795 mila in meno di un giorno).

Le distanze che molti internauti stanno prendendo dalla Nasti ricordano tanto quello che è successo ad una sua collega esattamente un anno fa.

Sara Affi Fella, dopo che è venuta fuori la verità sulle bugie che ha raccontato a Luigi Mastroianni, subì un crollo di follower non indifferente, che la spinse a mettere in stand-by per qualche mese il suo account. Le analogie tra le due, comunque, sono tante: oltre a lasciare il fidanzato a pochi giorni dalla scelta, entrambe si sono concesse un viaggio a Ibiza senza compagno non appena si sono spente le telecamere.

La Nasti confessa: 'Alessio non era spontaneo come nel programma'

A conferma del fatto che sono in tantissimi a prendere le distanze da Angela sul web, esiste il contatore virtuale "Instatistics" che aggiorna minuto per minuto il numero di follower che acquisisce o perde un personaggio famoso su Instagram (per vederlo basta accedere al link che ha pubblicato il sito di Trash Italiano).

Nonostante la Nasti abbia deciso di raccontare tutta la sua verità sulla fine del flirt con Alessio, in pochi sembrano stare dalla sua parte: le spiegazioni che ha dato la ragazza sulla rottura con il corteggiatore che ha scelto a Uomini e Donne, non hanno convinto quasi nessuno. "Una volta usciti dal programma, in lui non ho riscontrato la stessa spontaneità. Alcuni suoi aspetti che mi avevano colpita, sono svaniti e non potete farmi una colpa di questo", ha fatto sapere la napoletana ieri sera.