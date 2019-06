Quella che fino a poche ore fa era solo un'indiscrezione, ora è diventata una certezza: Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati. A confermare la fine del breve idillio tra la tronista e il corteggiatore che ha scelto solo 15 giorni fa, è stata Raffaella Mennoia su Instagram: la redattrice ha fatto sapere di aver appreso da due suoi colleghi che tra i ragazzi è finita pare per volere di lei. L'autrice Tv ha anche invitato i fan di Uomini e donne a non fare supposizioni o dietrologie su questa storia: la napoletana e il romano si sono conosciuti senza telecamere ed hanno capito di non piacersi abbastanza per restare insieme.

È addio tra Angela e Alessio

Dopo giorni di silenzio e notizie mai confermate, finalmente è arrivata l'ufficialità sulla fine della storia d'amore tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Ad affermare con certezza che i due ragazzi non stanno più insieme, è stata la redattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia: quest'ultima, infatti, ha usato Instagram per rispondere alla pressante curiosità di molti spettatori su quello che è successo a questa giovane coppia.

Direttamente dal resort della Sardegna dove sono in corso le registrazioni di Temptation Island, l'autrice ha fatto sapere: "Ho sentito due miei colleghi che si sono occupati di Angela e Alessio durante il loro percorso e mi hanno confermato che non si sono piaciuti. Pare sia stata soprattutto lei ad allontanarsi".

Anche se non ha parlato personalmente con i diretti interessati, la collaboratrice di Maria De Filippi si è detta certa di questa notizia perché l'hanno riportata due persone con le quali lavora a stretto contatto da anni: confidandosi con i loro "tutor" di U&D, infatti, la Nasti e Campoli hanno ammesso di non stare più insieme. La Mennoia ci ha tenuto a smentire tutte le indiscrezioni che sono circolate ultimamente su una conoscenza pregressa tra i due ragazzi: "Si sono incontrati per la prima volta in trasmissione, lei lo ha scelto e poi non si sono piaciuti".

La prima coppia di U&D è già al capolinea

Nell'attesa che i diretti interessati confermino la fine della loro brevissima storia d'amore (molto probabilmente sulle pagine del prossimo numero del magazine di Uomini e Donne), non si può non notare che è già scoppiata la prima coppia che si è formata in trasmissione quest'anno.

Angela, infatti, ha scelto Alessio lo scorso 29 maggio (poco più di 2 settimane fa), ma le voci su una loro presunta crisi circolano da almeno 7 giorni: i due, dunque, si sarebbero frequentati pochissimo per poi arrivare a capire di non essere fatti l'uno per l'altro.

Procedono a gonfie vele, invece, tutte le altre unioni sbocciate negli studi Elios in questa stagione Tv: Claudia e Lorenzo, Andrea e Natalia, Teresa e Andrea, Arianna e Andrea, Giulia e Manuel, Ivan e Sonia, Luigi e Irene.