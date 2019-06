Su Canale 5 ha debuttato in prima visione assoluta la nuova fiction dal titolo Lontano da te, che vede protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Una nuova serie tv in quattro appuntamenti che terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset per tutto il mese di giugno nelle calde serate domenicali. La prossima settimana, domenica 16 giugno, andrà in onda la seconda puntata in prima visione assoluta, la quale si preannuncia ricca di nuovi clamorosi colpi di scena che sicuramente non deluderanno le aspettative del pubblico.

Pubblicità

Pubblicità

Gli spoiler della seconda puntata di Lontano da te in onda il 16 giugno in tv

Le anticipazioni riguardanti la seconda puntata della fiction Lontano da te, che verrà trasmessa domenica prossima su Canale 5, rivelano che la mamma di Massimo, Bice, tornerà nuovamente a Roma e la vedremo accompagnata dal suo nuovo giovane amante, con il quale ha intrecciato una relazione sentimentale. Massimo, però, non vede affatto di buon occhio questa relazione di sua mamma con Enzo e per questo motivo cercherà di fare il possibile in modo tale da ostacolare questo nuovo flirt in corso.

Lontano da te anticipazioni seconda puntata

Riuscirà a fare in modo che la relazione tra i due giunga al capolinea dopo pochissime settimane di frequentazione?

Nel frattempo, gli spoiler di questa seconda puntata di Lontano da te in onda il 16 giugno in tv, rivelano che a Siviglia anche la mamma di Candela si innamorerà di un nuovo uomo. Apparentemente, però, Annibale sembra essere un uomo perbene e distinto: la persona giusta per Rosario, la quale da tempo ormai è alla ricerca di una persona fidata con la quale condividere la vita dopo numerose delusioni dal punto di vista sentimentali.

Pubblicità

Eppure, grazie al dono delle visioni, vedremo che Candela riuscirà a scoprire che Annibale non è affatto come sembra. L'uomo è un truffatore e in realtà si sta prendendo gioco di Rosario, portandola sulla cattiva strada.

Il grande successo di Megan Montaner: dalla soap Il Segreto alle fiction in Italia

Una nuova serie che ha riportato in Italia l'amatissima Megan Montaner, nota al pubblico per essere stata l'indimenticabile Pepa delle prime stagioni della soap opera Il Segreto, che spopolò nel nostro Paese, riuscendo ad ottenere risultati d'ascolto a dir poco strepitosi sia in daytime che in prima serata.

Tuttavia la bella Megan, adesso, è diventata grande e sempre più lontana dal personaggio della levatrice spagnola che l'ha resa famosa per il pubblico italiano. Diversi i progetti che l'hanno vista protagonista anche nel nostro Paese, tra cui la fiction Task Force con Raoul Bova, che tuttavia non ottenne degli ascolti particolarmente positivi su Canale 5.