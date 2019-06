La vendetta di Antolina sarà al centro delle puntate spagnole de Il Segreto trasmesse nei prossimi mesi sulle reti Mediaset. La furba biondina, infatti, accuserà Elsa ed Isaac di avere una relazione extraconiugale dopo essere stata smascherata dal marito.

Il Segreto: Antolina smascherata da Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano sulla vendetta di Antolina ai danni di Elsa (Alejandra Meco).

Se nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5 la furba biondina cadrà nel burrone per far ricadere tutta la colpa sulla Laguna, in Spagna Isaac aprirà finalmente gli occhi tanto da tornare tra le braccia dell'ex fidanzata. Il Guerrero, infatti, scoprirà che sua moglie aveva avuto una breve storia con un certo Juanote durante il loro matrimonio da cui era rimasta in attesa di un figlio. A questo punto il carpentiere si metterà subito alla ricerca del presunto amante. Quest'ultimo confermerà di aver trascorso la notte di passione con la furba biondina.

Il Segreto, trame spagnole: Elsa finisce in carcere per colpa di Antolina

Elsa viene arrestata

Le trame spagnole de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi in Italia, svelano che Isaac, dopo aver scoperto il tradimento della moglie deciderà di rifarsi una vita insieme ad Elsa, tanto da iniziare una felice convivenza. Periodo di serenità che avrà vita breve. Don Berengario, infatti, rivelerà che Juanote è morto in seguito ad una grave malattia. Nel frattempo Antolina, ormai senza un tetto sulla testa, tornerà a Puente Viejo decisa a vendicarsi della sua ex padrona.

La Ramos, infatti, accuserà il marito ed Elsa di adulterio tanto che quest'ultima sarà portata in un terribile carcere. Isaac, invece, implorerà l'aiuto del suo amico Matias (Ivan Montes) per trovare un famoso avvocato per far uscire la sua amata dalla cella. L'avvocato darà poche speranze al Guerrero mentre Marcela assisterà ad una crisi isterica di Antolina (Maria Lima). Inoltre il legale temerà che non ci sia speranza di tirare Elsa fuori dai guai in quanto Juanote non può più testimoniare a suo favore per scagionarla.

La Laguna subisce delle sevizie in carcere

Nel frattempo Elsa in carcere, subirà dei maltrattamenti da parte di un'altra prigioniera tanto che Consuelo apparirà molto preoccupata per le sue condizioni di salute. Precisiamo che dietro tutte queste sevizie c'è lo zampino di Antolina disposta a tutto pur di far del male ad Elsa. La fidanzata di Isaac, infatti, sarà ritrovata moribonda dal dottor Zabaleta dopo aver ricevuto un pestaggio in carcere. Come continuerà la storia?

Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto per scoprire cosa accadrà.