Questa settimana debutta su Mediaset la nuova fiction sentimentale con protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi, 'Lontano da te'. Domenica 9 giugno andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della serie, con i primi due episodi della prima stagione. Candela e Massimo si incontreranno per caso a Praga e finiranno per interferire involontariamente l'uno nella vita dell'altro. Per coloro che non avranno modo di seguire la puntata su Canale 5, è sempre possibile rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica della prima puntata di 'Lontano da te'

Nel dettaglio, si segnala che la replica della puntata d'esordio di 'Lontano da te' sarà disponibile solo e soltanto sul web sul sito Mediaset Play. In tale sito è presente una nuovo pagina dedicata alla serie con Megan Montaner, nota al grande pubblico per essere stata la protagonista indiscussa della prima stagione della soap opera televisiva, 'Il Segreto'. In tale sezione, da questa settimana in poi sarà possibile ritrovare tutte le puntate già andate in corso, i making off della serie ed alcuni contenuti speciali del cast.

Da non dimenticare che per vedere i video presenti su Mediaset Play è necessario registrarsi precedentemente al sito. La registrazione è totalmente gratuita e non comporta nessun onere per gli utenti, anzi permette anche di scaricare un'applicazione gratuita con la quale vedere i contenuti Mediaset anche dai dispositivi mobili.

Un indimenticabile incontro

Le ultime anticipazioni della prima puntata di 'Lontano da te' segnalano che il primo incontro tra i due protagonisti della serie avverrà all'aeroporto di Praga, quando Candela e Massimo si scontreranno improvvisamente cadendo rovinosamente al suolo.

Massimo è il gestore dell'agenzia di viaggi della sua famiglia a Roma, da sempre fidanzato con un medico internista con cui è in crisi da una vita. Candela è una donna spagnola, titolare di una scuola di ballo in crisi ed è madre di un bambino di 9 anni, Chico, avuto da un uomo finito in prigione per truffa. Il fortuito incontro, contro ogni previsione, non allontanerà i due giovani nonostante le differenze caratteriali che li contraddistinguono.

Dal momento dell'incontro-scontro tra Candela e Massimo, infatti, l'uno inizierà ad apparire nella vita dell'altro sotto forma di visione. Da quel momento in poi, i due giovani dovranno imparare a convivere con questo strano fenomeno che complicherà notevolmente la vita ma che alla fine li condurrà uno tra le braccia dell'altra.