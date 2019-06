Se nelle puntate americane di Beautiful Liam è tornato a vivere insieme a Steffy e le sue bambine, in Italia lo Spencer è appena convolato a giuste nozze con Hope, in attesa di un figlio da lui. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 10 al 14 giugno rivelano che Taylor e Brooke saranno protagoniste di una lite durante il banchetto di nozze. Bill, nel frattempo, riceverà le critiche di Thorne e Ridge a causa del suo comportamento nei confronti del figlio.

Beautiful: il banchetto di nozze di Hope e Liam

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, svelano che tutti gli ospiti del banchetto si congratuleranno con Hope e Liam, diventati marito e moglie. Steffy apparirà molto felice per loro tanto da fare gli auguri più sinceri alla neo-coppia. Taylor, invece, sarà l'unica persona a non essere felice. La Hayes, infatti, non riuscirà ad accettare il dolore che Liam (Scott Clifton) ha provocato a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sposando la figlia della sua eterna rivale.

Beautiful, trame al 14 giugno: Bill geloso di Thorne, rissa tra Taylor e Brooke

A tal proposito, la donna avrebbe intenzione di fare un discorso durante il ricevimento ma Brooke (Katherine Kelly Lang) farà di tutto per impedirglielo.

Lite tra Taylor e Brooke

Tra la Logan e Taylor nascerà una violentissima lite in cucina con le le due donne che non esiteranno a buttarsi la torta nuziale in faccia. Una scena deplorevole che sarà vista da entrambe le figlie. La psichiatra e la moglie di Ridge, a questo punto, saranno costrette a scusarsi per quello che è successo mentre i novelli sposi si troveranno davanti al caminetto dove metteranno fine ai festeggiamenti.

Thorne rimprovera Bill

Le trame di Beautiful, in onda da domani 10 giugno a sabato 14 giugno su Canale 5, svelano che alcuni problemi familiari faranno preoccupare Ridge (Thorsten Kaye) e Thorne. Entrambi, infatti, non condivideranno la condotta di Bill Spencer (Don Diamont) nei confronti del figlioletto Will. L'imprenditore, infatti, trascurerà il suo bambino per pensare solo agli impegni lavorativi con il piccolo che finirà per non avere più un punto di riferimento.

Di conseguenza Katie (Heather Tom) non tollererà più la condotta irresponsabile dell'ex marito nei confronti del loro figlio tanto da farglielo notare. Peccato che lo Spencer se la prenda con Thorne in quanto è sicuro che stia cercando di allontanare lei ed il piccolo Will da lui. Possiamo anticipare che Katie prenderà una decisione spiazzante per il bene di suo figlio. La Logan, infatti, porterà l'ex marito in tribunale per chiedere la custodia esclusiva di Will.

Come evolverà la vicenda? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa avvincente soap opera.