Chi segue sui rispettivi profili social Giulia De Lellis, Ludovica Bizzaglia o Luca Turco, sarà sicuramente già a conoscenza del nuovo progetto prodotto da Witty TV. Si tratta di un'inedita web serie che avrà come protagonisti questi tre giovani artisti e che andrà in onda rigorosamente su internet.

Giulia De Lellis su Instagram non ha potuto nascondere la sua felicità e una certa ansia per il suo debutto nelle vesti di attrice, dovendo condividere il set con i due giovani interpreti di Un posto al sole.

La nuova web serie

Al momento non sono trapelate molte notizie sulla trama e sull'effettiva programmazione della serie. Infatti le poche informazioni disponibili sono quelle rilasciate dai tre protagonisti su Instagram Stories. Quasi certamente si tratterà di un progetto rivolto ad un pubblico giovane che dovrebbe soffermarsi su tematiche leggere e comedy.

Luca Turco, Giulia De Lellis e Ludovica Bizzaglia hanno fatto sapere sempre sui social network di aver già iniziato le riprese, aggiungendo che nei prossimi giorni saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force. A questo punto, non resta che attendere ulteriori indiscrezioni o qualche prima anticipazione su questa nuova serie web.

Il progetto Witty TV

Probabilmente non tutti conosceranno Witty TV, mentre chi segue costantemente Maria De Filippi e i suoi programmi già dovrebbe essere ben informato. Si tratta di un progetto multimediale nato nel 2013, fortemente voluto dalla conduttrice lombarda, la quale ha indubbiamente avuto un'intuizione vincente nel capire che il web avrebbe avuto un impatto sempre maggiore sul pubblico.

Dal 2018 è stata lanciata anche un'applicazione sia per dispositivi Android che iOS: si tratta di un servizio simile a Netflix, realizzato proprio per gli appassionati delle trasmissioni di Maria De Filippi.

Infatti è possibile trovarvi anticipazioni, backstage, esibizioni musicali e interviste legati ai format della presentatrice Mediaset.

Inoltre tramite la app è possibile vedere le repliche di Uomini e Donne, C'è Posta Per Te, Amici, Tu Sí Que Vales, Temptation Island, Selfie-Le cose cambiano, L'intervista e House Party. Sono disponibili anche dei contenuti originali e la nuova web serie dimostra come Witty TV stia cercando di arricchire l'offerta da proporre al suo pubblico, andando ben oltre riproposizioni di programmi già visti in televisione.

Bizzaglia e Turco ancora protagonisti di Un Posto al Sole

Ludovica Bizzaglia e Luca Turco, oltre ad essere impegnati nell'inedita serie online, continueranno ad essere presenti nella soap Un Posto al Sole, con i loro personaggi che saranno al centro di storyline che si preannunciano molto interessanti.

Niko avrà modo di confrontarsi con Beatrice (Marina Crialesi) e scoprirà che la ragazza sta intrattenendo una relazione con un misterioso uomo sposato dal quale il giovane tenterà di metterla in guardia.

Anita, invece, non essendo rimasta indifferente alla relazione di Vittorio con Alex, cercherà di tentare il ragazzo, mettendolo in seria difficoltà.