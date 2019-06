A pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello 16, prevista per lunedì 10 giugno, impazzano i pronostici sul nome del prossimo vincitore del reality, ed in queste ultime ore anche l'opinionista Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua, dichiarando di avere una preferenza per Martina Nasoni.

A sorpresa, il cantautore siciliano non ha speso parole tenere nei confronti di Gennaro Lillio, definito "furbo e astuto" anche in seguito al comportamento tenuto dal giovane dopo la lite con Francesca De André.

Quest'ultima, nel frattempo, è stata duramente attaccata dal web, che ne chiedeva l'espulsione dalla casa di Cinecittà per una presunta bestemmia. Poche ore fa è giunto un comunicato dalla produzione che, dopo aver visionato il video incriminato, ha escluso l'ipotesi che la concorrente genovese possa aver pronunciato un'espressione blasfema.

Grande Fratello, secondo Malgioglio Martina dovrebbe vincere il reality

In attesa della messa in onda della finale del 10 giugno in prima serata su Canale 5, tra un pronostico e l'altro è arrivato anche il pensiero di Cristiano Malgioglio che, su Instagram, non ha nascosto di tifare per Martina Nasoni, la "ragazza con il cuore di latta" cantata da Irama a Sanremo.

Vincitore GF16: Cristiano Malgioglio fa il tifo per Martina.

Parlando della giovane concorrente umbra, l'opinionista del Reality Show ha auspicato che possa essere lei la vincitrice di questa sedicesima edizione, affermando: "Se vincesse Martina, sarebbe un gioiello di vittoria".

GF16, Cristiano Malgioglio contro Gennaro: 'Giocatore furbo e astuto'

Sempre in riferimento a pronostici e strategie per la vittoria finale, Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua anche su Gennaro Lillio, finalista insieme a Daniele, Gianmarco, Martina, Erica, Enrico e Francesca.

Su Instagram, il paroliere catanese ha chiarito perché secondo lui il personal trainer partenopeo non merita di essere il vincitore, definendolo "furbo e astuto" nello sfruttare a suo vantaggio delle situazioni per apparire come una vittima.

"Gioca le sue carte per vincere il Grande Fratello", ha scritto l'artista, aggiungendo che non c'è di peggio del lasciarsi umiliare, chiara allusione al rapporto burrascoso tra il concorrente napoletano e Francesca De André.

Secondo Malgioglio anche il pubblico da casa si è accorto della strategia dell'ex fidanzato di Lory Del Santo, e per questo motivo non si aggiudicherà mai il primato al termine di quest'edizione del reality.

Dunque, a pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello non mancano di certo le polemiche e le discussioni, e solo lunedì prossimo scopriremo se Malgioglio ha davvero indovinato il nome della concorrente che si aggiudicherà il successo finale.