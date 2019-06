Inizia una nuova settimana ad 'Un posto al sole'. che si preannuncia ricca di colpi di scena. Verrà rivelato cosa ne sarà di Patrizio e Rossella e cosa scatenerà la loro ritrovata sintonia in Mimmo. Guido farà un passo molto importante, ci verrà presentata la sorella di Alex e continuerà senza esclusioni di colpe la lotta tra Ferri, Marina e Alberto. Di seguito le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 giugno.

Mimmo geloso di Patrizio

Lunedì 3 giugno

Filippo dovrà scegliere se seguire l'idea di Serena o avventurarsi nel progetto imprenditoriale del padre.

Pubblicità

Pubblicità

Marina, dopo l'ennesima lite con Alberto, penserà a un piano per sbarazzarsi definitivamente di lui. Patrizio e Rossella avranno modo di chiarirsi e tornare amici, ma il loro riavvicinamento scatenerà l'immotivata gelosia di Mimmo.

Clara in seria difficoltà

Martedì 4 giugno

Marina porterà avanti il suo piano contro Alberto, ma Clara verrà presa dai sensi di colpa e potrebbe mandare tutto all'aria. Alex scoprirà, per puro caso, che alla Terrazza si è liberato un posto e riterrà che questa potrebbe essere una valida soluzione. Cerry incontrerà Michele per proporgli di fare da padrino a Lorenzo, ma tra i due nascerà un equivoco esilarante.

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) abbraccia Rossella (Giorgia Gianetiempo), sullo sfondo Mimmo (Antonio Fattorusso) li osserva.

Benvenuta Mia

Mercoledì 5 giugno (puntata doppia in onda a partire dalle 20:20)

Alberto ruberà l'idea di Ferri del chartering e cercherà di coinvolgere Marina nel suo diabolico progetto. Alex dovrà aspettare la risposta degli abitanti della Terrazza per scoprire se potrà finalmente trasferirsi nell'ambito appartamento. Guido arriverà in soccorso di Cerry e sbroglierà l'equivoco, causa di forte imbarazzo per Michele.

Intenzionato a sposare Mariella, Guido ne parlerà prima con la sua ex moglie Assunta.

Pubblicità

Prima di traslocare, Alex dovrà comunicare la sua decisione alla madre e alla sorella minore Mia, ma la ragazzina si rivelerà essere una vera peste. Dopo aver accompagnato Ferri al molo, Filippo e Serena capiranno quanto l'uomo tenga sinceramente a tale progetto.

Mariella rifiuta di sposare Guido

Venerdì 7 giugno

Dopo aver fatto la sua commovente richiesta di matrimonio, Guido rimarrà spiacevolmente sorpreso dal rifiuto della sua amata Mariella.

La donna però, subito dopo, verrà assalita dai sensi di colpa per non avere mai rivelato a Guido di essere il vero padre del piccolo Lorenzo. Dinanzi ai capricci di Mia, Alex inizierà a dubitare di aver preso la giusta decisione e chiederà consigli e conforto a Vittorio. Franco, Filippo e i bimbi saranno pronti per la loro gita al parco di divertimenti, ma il clima di grande felicità verrà turbato dal sorgere di un problema col piccolo Jimmy.