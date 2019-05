Sabato 1 e domencia 2 giugno andranno in onda su Canale 5 gli ultimi due episodi della settimana di Beautiful. Numerosi sono gli argomenti che saranno affrontati e molti sono i colpi di scena che avverranno.

Innanzitutto, la questione che sta generando maggiore scalpore riguarda l'invito che Hope ha fatto a Steffy alle nozze con Liam. La giovane Logan, infatti, vuole che la ragazza prenda parte all'evento. La Forrester, però, ha messo le cose in chiaro ed ha ribadito che la sua presenza è assolutamente vincolata a quella di sua madre Taylor.

Pur di avere la giovane al suo matrimonio Hope ha accettato. Di questa decisione, però, non è molto d'accordo Brooke. La donna, infatti, avrà una pesantissima discussione con Taylor.

Puntata sabato 1 giugno: cena a quattro tra Hope, Liam, Brooke e Ridge

Nel corso della puntata di Beautiful che andrà in onda domani, sabato 1 giugno, vedremo che Brooke e Ridge inviteranno a cena Hope e Liam. I quattro si lasceranno andare ad una piacevole cena di famiglia durante la quale emergeranno numerosi temi.

Anticipazioni 'Beautiful': Brooke e Taylor, dura discussione

Tra questi, quello più scottante riguarderà prorpio il fatto che Steffy prenderà parte alle nozze, e non solo lei. Hope, infatti, dirà a sua madre che al matrimonio ci sarà anche Taylor. La Logan proverà a dissuadere la figlia da tale scelta, senza ottenere grossi risultati. Steffy, dal canto suo, chiamerà subito sua madre e le chiederà un incontro. In questo periodo è molto turbata e pensierosa. Per questo motivo necessita assolutamente del sostegno e dell'aiuto della donna.

Taylor, ovviamente, sarà estremamente felice di essere di supporto alla figlia. Infine, la puntata si concluderà con Brooke che chiederà a Taylor un incontro, Steffy esorterà la mamma ad accettare.

Episodio Beautiful domenica 2 giugno: lo scontro tra Brooke e Taylor

L'episodio di Beautiful di domenica 2 giugno, invece, vedrà Ridge avere un duro confronto con Steffy. L'uomo proverà con ogni mezzo a dissuadere sua figlia dal presenziare alle nozze tra Liam e Hope. L'uomo è molto preoccupato anche dall'ipotetica presenza di Taylor.

La giovane Forrester, però, non si lascerà minimamente influenzare dall'opinione del padre e continuerà a portare avanti la sua idea. Nel frattempo, Taylor e Brooke avranno una pesantissima discussione. La Logan comunicherà alla sua interlocutrice di essere alquanto contraria all'idea che la donna possa presenziare alle nozze della figlia. Taylor, però, con tono alquanto agirato, informerà Brooke di non essere minimamente intenzionata a cambiare idea.

Lei e Steffy, dunque, prenderanno parte alle nozze tanto attese.

Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.