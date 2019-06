È ufficiale ormai il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la separazione di un paio di anni, ecco che i due sono ritornati di nuovo insieme e hanno così scelto di darsi una seconda possibilità. Un ritorno che ha reso contentissimi i tantissimi fan della coppia che da tempo ormai speravano di avere notizie del genere: i due hanno ufficializzato il tutto con una serie di post pubblicati su Instagram, tra cui le foto della loro prima vacanza da fidanzati in compagnia del piccolo Santiago.

Ma intanto in queste ore si parla anche di una possibile seconda gravidanza in arrivo per la showgirl argentina, la quale potrebbe diventare nuovamente mamma.

Belen e Stefano potrebbero diventare genitori per la seconda volta

In queste ore a dare dei particolari dettagli su quella che sarebbe la seconda gravidanza della showgirl argentina ci ha pensato il settimanale 'Spy', il quale ha rivelato che Belen sarebbe in dolce attesa e che addirittura stando alle parole dei bene informati e amici della coppia, sarebbe incinta di ben tre mesi.

Belen e Stefano arriva il secondo bebè

Ma c'è dell'altro, perché il settimanale 'Spy' sempre grazie ad una serie di indiscrezioni che ha raccolto grazie ad alcune persone che conoscono bene la coppia, ha rivelato che questa volta Belen sarebbe in dolce attesa di una femminuccia e quindi il piccolo Santiago potrebbe trovarsi ad avere al più presto una sorellina a fargli compagnia.

Al momento, però, sia da parte di Belen che da parte di Stefano non vi sono ancora notizie ufficiali in merito alla gravidanza.

Nonostante i vari rumors che circolano in rete e sui vari settimanali di gossip, i due hanno preferito non commentare la notizia, lasciando così un po' di mistero in merito.

Tanti impegni in tv per la coppia Belen-Stefano: condurranno anche il Festival di Castrocaro

Belen e Stefano, infatti, sembrano essere concentrati soltanto sui prossimi impegni televisivi che li vedranno protagonisti assieme. Prossimamente, infatti, saranno al timone de La notte della Taranta, lo show dedicato alla cultura salentina e successivamente condurranno anche la nuova edizione del Festival di Castrocaro, sempre in prime time su Raidue.

Un doppio appuntamento di coppia per Belen e Stefano, durante il quale potrebbe arrivare anche il fatidico annuncio della seconda gravidanza, che di sicuro renderebbe contenti i fan che a questo punto sperano anche che i due possano decidere di risposarsi per la seconda volta! E anche in questo caso ci sono già dei rumors: si vocifera, infatti, che la coppia starebbe organizzando un secondo matrimonio ad Ibiza che potrebbe essere celebrato il prossimo settembre!