Prosegue l'avventura di Nicolò al game-show Caduta Libera, in onda con successo nel preserale di Canale 5. Nel corso dell'ultima puntata, al campione è stata indirizzata una nuova dedica d'amore del tutto speciale, che questa volta gli è stata fatta da una delle concorrenti che ha provato a sfidarlo e che alla fine ha dovuto "arrendersi", poiché anche lei è caduta nella botola dopo aver provato invano a battere il giovane bresciano.

La ragazza in questione si chiama Veronica e, al termine della sua sfida, ha dedicato una canzone d'amore a Nicolò, il quale non ha nascosto un pizzico d'imbarazzo. Ormai, dunque, si può dire che Scalfi è diventato anche un "latin lover".

Pubblicità

Pubblicità

Nuova dedica d'amore per Nicolò di Caduta Libera: fa strage di cuori

E così, dopo aver ritrovato l'ex fidanzata Valeria in gara, questa volta Nicolò avrebbe fratto breccia nel cuore della bella Veronica che, dopo averlo sfidato e dopo essere stata sconfitta dal campione in carica, ha chiesto di potergli dedicare una canzone.

Trattasi di "Oggi sono io" di Alex Britti, che in parte è stata modificata per adattarla a Scalfi. Infatti, invece di "come stai bene con quei pantaloni neri", la giovane ha detto "pantaloni blu", riferendosi proprio a quelli indossati dal campione.

Caduta Libera: una concorrente dedica una canzone d'amore a Nicolò.

A questo punto è intervenuto Gerry Scotti che ha sottolineato come il brano fosse dedicato proprio a Nicolò, che nel frattempo si era anche un po' imbarazzato.

"Vengono qui, lui le massacra, loro perdono con lui e però gli dedicano anche le canzoni", ha chiosato ironicamente il conduttore di Caduta Libera mentre Veronica cadeva nella botola.

Colpo di scena a Caduta Libera: il campione Nicolò sarebbe stato sconfitto

In attesa di scoprire se tra Nicolò e Veronica ci saranno dei risvolti sentimentali nel corso delle prossime settimane, vi diciamo che gli ultimi rumors che circolano in rete e sui social non sono proprio rassicuranti per i tifosi e i fan del campione in carica di Caduta Libera.

Pubblicità

Si vocifera, infatti, che anche per lui sarebbe arrivata la clamorosa sconfitta dopo mesi e mesi di permanenza in trasmissione.

A quanto pare, infatti, la puntata della sconfitta di Scalfi a Caduta Libera sarebbe già stata registrata, così come hanno raccontato alcuni figuranti che partecipano alle registrazioni del game-show di Gerry Scotti, che quest'anno andrà in onda ininterrottamente per tutta l'estate su Canale 5. Per vedere in onda la puntata del programma relativa alla presunta eliminazione del "campioncino", bisognerà attendere il mese di luglio.

Intanto a Mediaset festeggiano per il successo di ascolti della trasmissione preserale, che in questa settimana ha dato del filo da torcere al ritorno di Reazione a Catena, il game-show estivo di Raiuno condotto da Marco Liorni, che quest'anno sta facendo un po' di fatica in più ad ingranare la marcia, non riuscendo a ripetere gli ottimi risultati in termini di Auditel fatti segnare nelle edizioni precedenti.