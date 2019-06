Lontano da te è la storia di un amore incredibile e inaspettato, un mix di realtà ed immaginazione. I protagonisti sono Candela (Megan Montaner) e Massimo (Alessandro Tiberi), una ballerina di flamenco e un imprenditore romano, due persone agli antipodi, caratterialmente diverse ma destinate ad incontrarsi.

Massimo è un uomo tranquillo e molto preciso ma avrebbe bisogno di "destabilizzarsi" con qualche imprevisto che lo sconvolga. Candela, invece, è imprevedibile e istintiva, e le farebbe bene avere un po' di "normalità".

La serie Lontano da te è una produzione italo-spagnola in otto episodi che saranno trasmessi in quattro puntate a partire dal 9 giugno in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Play è già possibile vedere in anteprima streaming i primi 21 minuti della serie.

Trama e cast di Lontano da te: l'incontro-scontro tra Candela e Massimo

La fiction Lontano da te racconta la storia di Massimo e Candela. Lui è un italiano che lavora come amministratore delegato nella ditta di famiglia, la "Salvatori Tour", ed è fidanzato da anni con Francesca, un medico internista.

Candela, invece, è una trentenne spagnola che ha un figlio e vive con la madre in un piccolo appartamento. Il padre del bambino è in carcere, e lei cerca di sbarcare il lunario facendo l'insegnante di flamenco in una scuola che rischia di chiudere.

I due giovani si incontrano a Praga per caso, e fin da subito si detestano. Sono troppo diversi: lui preciso e organizzato, lei disordinata e imprevedibile. Nonostante ciò, non riescono più a separarsi.

Infatti, una volta rientrati in Italia e in Spagna, entrambi iniziano a "vedersi" sotto forma di allucinazioni. Da questo momento in poi, l'uno è presente nella vita dell'altro, influenzando decisioni e comportamenti. Lo strano fenomeno, sospeso tra il sogno e la magia, porta le vite dei due protagonisti ad una svolta sorprendente.

Oltre a Megan Montaner e ad Alessandro Tiberi, fanno parte del cast di Lontano da te: Valeria Bilello, Rosario Pardo, Roberto Campillo, Carlos Librado, Teco Celio, Pamela Villoresi, Antonio Zavatteri, Mariola Fuentes e Juan Fernandez.

Anteprima in streaming: i primi 21 minuti di Lontano da te su Mediaset Play

La nuova Serie TV andrà in onda in prima visione su Canale 5 dal 9 giugno in prima serata. Nell'attesa, i telespettatori possono collegarsi al sito online di Mediaset Play per vedere in anteprima un primo assaggio della fiction della durata di circa 21 minuti per iniziare a conoscere la storia di Massimo e Candela.

Per visionare il contenuto, in alternativa all'utilizzo del computer si può accedere al sito attraverso l'omonima app da smartphone e tablet.

Si tratta di un'anteprima esclusiva concessa da Mediaset ai telespettatori, fruibile soltanto tramite il portale ufficiale.