L'amore che hanno ritrovato Belen Rodriguez e Stefano De Martino in questi mesi, sembra aver spinto i dirigenti Rai a puntare su di loro per la prossima stagione Tv. Dopo che Carlo Freccero ha confermato che la coppia condurrà la "Notte della Taranta" a fine agosto, Tvblog anticipa che i protagonisti assoluti del Gossip nostrano saranno alla giuda di un altro show musicale storico della rete di Viale Mazzini: il "Festival di Castrocaro".

Belen e Stefano protagonisti in Rai dopo le vacanze

Dopo il successo che ha avuto a "Made in Sud", Stefano De Martino è stato confermato come uno dei personaggi sui quali punta maggiormente la Rai anche nella prossima stagione.

Sono tanti i programmi che si dice Carlo Freccero (direttore di Rai 2) voglia affidare al napoletano dopo l'estate: pare, ad esempio, che il 29enne sarà alla guida di un format tutto nuovo che andrà in onda attorno alle 14 prima di "Detto Fatto".

Prima di cimentarsi con il daytime, però, si vocifera che l'ex ballerino si metterà alla prova con due storici eventi musicali, e non lo farà da solo. Dopo aver avuto la conferma degli addetti ai lavori sulla presentazione di coppia che faranno per la "Notte della Taranta" a fine agosto, Stefano e Belen Rodriguez sono stati arruolati anche per un altro prestigioso Festival.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: conduzione di coppia anche a 'Castrocaro'.

Tvblog, dunque, anticipa che i due ritrovati coniugi condurranno la prossima edizione di "Castrocaro", la manifestazione musicale che cerca di scoprire nuovi talenti.

Al termine delle vacanze che trascorreranno per la maggior parte del tempo a Ibiza, dunque, l'argentina e il marito si rimetteranno subito al lavoro: tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre, infatti, sono previsti due appuntamenti dal vivo dei quali i piccioncini saranno assoluti protagonisti.

Non è la prima volta che sul web circola la notizia di una possibile conduzione di coppia per la Rodriguez e De Martino: qualche settimana fa, infatti, "Spy" aveva riportato l'indiscrezione secondo la quale i due potrebbero essere scelti per presentare insieme la prossima edizione del "DopoFestival", la trasmissione che va in onda dopo la fine di ogni serata di Sanremo.

Estate d'amore e forse di fiori d'arancio per i 'DeMartinez'

Prima di adempiere ai tanti impegni di lavoro che hanno già in programma a partire da agosto, Belen e Stefano si concederanno una lunga vacanza nella loro isola preferita: Ibiza.

Nonostante siano volati in Spagna solo pochi giorni fa per un weekend romantico senza Santiago, i settimanali di gossip sono certi che sarà di nuovo questa la meta della coppia per l'estate 2019.

Insistenti gossip, inoltre, sostengono che nei prossimi mesi la Rodriguez e De Martino potrebbero stupire tutti con un matrimonio bis: i bene informati fanno sapere che i piccioncini avrebbero già organizzato tutto per il rito con il quale confermeranno i voti nuziali davanti a parenti e amici sulla loro amata "isla".

Nessuna novità, infine, sulla voce che vorrebbe l'argentina in attesa del suo secondo figlio: nonostante i giornali ipotizzino spesso la gravidanza di Belen, quest'ultima non conferma e non smentisce, anzi continua a sfoggiare una linea perfetta nelle foto e nei video che pubblica su Instagram.