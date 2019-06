Nuove e avvincenti puntate di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ attendono i fan della soap opera turca nella settimana che va dal 24 giugno al 28 giugno 2019, dove le vicende ruoteranno ancora intorno all’affidamento del piccolo Bulut, rimasto orfano dei genitori ed affidato agli zii Demet e Hakan. Il bambino, costretto a cambiare casa, non si troverà bene nella nuova abitazione, mentre Ferit farà di tutto per riottenerne la custodia, deciso a scoprire chi abbia passato le informazioni agli avidi parenti, consentendo loro di convincere il giudice.

Nazli intanto, scoprirà che è stata proprio la sorella a trafugare e vendere a Demet i preziosi documenti di Ferit mentre si scoprirà che Hakan ha avuto a che fare con la tragica morte dei genitori di Bulut.

Bitter Sweet, trame al 28 giugno: Nazli scopre il tradimento di Asuman

Ferit è distrutto dopo che il giudice ha deciso di affidare temporaneamente Bulut a Demet ed Hakan, convinto che la coppia abbia mostrato interesse verso il nipote solo per impossessarsi delle quote azionarie dell’azienda.

Il giovane imprenditore cercherà quindi di scoprire insieme ai suoi avvocati, chi abbia potuto passare le informazioni che hanno permesso ai due di ottenere l’affidamento. L’uomo non sa ancora che è stata Asuman a fotografare e a rivendere a Demet i documenti, ma la cosa verrà scoperta da Nazli, la quale rimarrà sconcertata dal gesto di Asuman. La giovane cuoca avrà anche uno svenimento per paura che la sorella possa essere arrestata, ma al momento non rivelerà ciò che ha scoperto a Ferit, il quale nel frattempo, si rifiuterà di andare a casa di Demet a far visita a Bulut, a causa dei vecchi dissapori con la donna.

Anticipazioni Bitter Sweet 24-28 giugno: Hakan responsabile della morte dei genitori di Bulut

Nel corso dell puntate in onda dal 24 al 28 giugno prossimi, scopriremo che in passato Demet e Ferit hanno avuto una relazione e vedremo che la donna non riuscirà a nascondere i sentimenti che prova ancora per il giovane uomo d’affari, scatenando la gelosia del marito Hakan. Nazli intanto, cerca di fare il possibile per il piccolo Bulut andandolo a trovare spesso, ricevendo anche una proposta di lavoro da parte di Demet.

Si avvicina intanto il compleanno di Bulut e, nonostante i dissapori, tutte le famiglie coinvolte cercheranno di stare vicino al piccolo. Sarà in questo frangente che si scoprirà che Hakan ha avuto qualcosa a che fare con l’incidente mortale dei genitori di Bulut e, ossessionato dalla gelosia per Ferit, ordinerà che anche all’uomo capiti la stessa cosa. Sarà grazie all’intervento della moglie che il perfido uomo cambierà idea. Nel corso dei nuovi episodi si scoprirà inoltre che l’auto su cui hanno perso la vita Demir e Zayalet è nel garage dell’azienda, in attesa di essere sottoposta ad accertamenti sulla causa dell’incidente.

Si scoprirà la verità su quanto accaduto e soprattutto Nazli confesserà a Ferit la verità su Asuman?