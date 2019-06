La nuova soap "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" tornerà in onda su Canale 5 anche dal 24 al 28 giugno, a partire dalle ore 14:45. Le puntate della prossima settimana saranno ampiamente dedicate alle conseguenze dell'incidente dei genitori di Bulut: il giudice dovrà decidere a chi affidare il bambino e sembrerà preferire la custodia di Hakan e Demet. Nel frattempo, Ferit dovrà fare in modo che ciò non accada, ma si troverà anche a fare i conti con i sospetti su Nazli, dubitando delle persone di cui è circondata l'aspirante cuoca.

Pubblicità

Pubblicità

A complicare ulteriormente la situazione ci saranno gli intrighi di Hakan, pronto a tutto per fare in modo che la verità sull'incidente non venga a galla.

Bitter Sweet anticipazioni: Ferit continua ad indagare

Le anticipazioni di "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" sulle puntate della prossima settimana rivelano che Ferit proseguirà le sue indagini sull'incidente che ha causato la morte dei genitori di Bulut. Sospetterà che Hakan e Demet non provino del sincero affetto nei confronti del bambino ma che il loro obiettivo sia quello di accaparrarsi le quote della società.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il giudice però sembrerà deciso ad optare per l'affidamento proprio agli zii. Il piccolo subirà un piccolo infortunio e si renderà necessaria la corsa in ospedale. Proprio a quel punto avverrà l'ennesimo scontro tra Ferit e Hakan. Nazli sarà furiosa con Asuman per la questione delle foto ma non avrà il coraggio di parlarne a Ferit, il quale a sua volta cercherà di capire chi sia stato ad effettuare tali scatti. Tutte le informazioni riguardanti tale persona però spariranno e resterà un solo indizio ovvero la tipologia del cellulare utilizzato.

Pubblicità

Trame Bitter Sweet: i dubbi di Ferit su Nazli

Proseguendo con le anticipazioni di "Bitter Sweet" della prossima settimana, Bulut sentirà molto la mancanza di Ferit dato che lo zio rifiuterà di fargli visita, non volendo recarsi da Hakan. L'occasione giusta per un incontro potrebbe essere il compleanno del bambino. Nel frattempo i rapporti tra i due protagonisti della soap si complicheranno. Il giovane, infatti, comincerà a sospettare che Nazli non sia una persona affidabile, proprio come le persone che lei frequenta: non solo Asuman è arrivata a un passo dall'arresto, ma Fatos appare una vera arrampicatrice sociale.

Convinto che l'aspirante cuoca non sia diversa dalle sue amiche, Ferit prenderà le distanze da lei e le chiederà di non presentarsi al compleanno di Bulut ma la festa avrà una sorpresa inattesa. Il giorno dopo, inoltre, Hakan scoprirà che Ferit non si è liberato dell'auto dell'incidente e sarà spaventato all'idea che tale prova possa permettere di risalire alle cause del tragico avvenimento.