Nuovo appuntamento con la soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45 dal lunedì al venerdì. Le intricate avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan, hanno già catturato l’interesse dei telespettatori italiani. Le puntate in programmazione questa settimana, si preannunciano entusiasmanti. Gli spoiler del settimo episodio di martedì 18 giugno svelano che ci sarà una scena molto emozionante, perché ci sarà un avvicinamento tra i due protagonisti.

L’aspirante cuoca si ritroverà tra le braccia del suo datore di Lavoro, dopo essere rimasta bloccata nel giardino della lussuosa villa. Il benestante imprenditore avrà indosso soltanto un paio di pantaloni blu che metteranno in risalto il suo fisico scolpito, mentre la sorella di Asuman si troverà in pigiama.

Riassunto dei primi episodi: Bulut in preda alla disperazione per la morte dei genitori

Negli episodi che il pubblico italiano ha visto dal 10 al 14 giugno, Nazli, una giovane studentessa che frequenta l’università per poter aprire un ristorante giapponese, è stata assunta come cuoca personale dal ricco uomo d’affari Ferit.

La Piran durante le ore lavorative ha fatto la conoscenza di Bulut, il nipote del suo capo con cui ha instaurato un profondo legame sin da subito. Il primo incontro tra l’aspirante chef e il imprenditore è avvenuto in un modo bizzarro. Ferit dopo essere rientrato a casa prima del previsto, è rimasto sorpreso quando ha trovato Nazli nella sua abitazione: entrambi si sono ricordati di essersi già visti ad una festa. Nazli e Ferit dopo aver trascorso una divertente serata, cenando addirittura insieme per volere del piccolo Bulut, si sono allontanati.

Aslan ha accusato la sua cuoca si essersi avvicinata a lui perché il suo obiettivo è quello di sposare un uomo benestante, facendola andare su tutte le furie. La giovane dopo aver deciso di non lavorare più per Ferit, l’ha rivisto di nuovo durante una cena organizzata da Zeynep e Demir, e per finire all’esibizione di Ayla. Purtroppo il concerto musicale dell’ex fidanzata di Deniz è terminato in un modo tragico. Demir e Zeynep hanno perso la vita a causa di un incidente stradale, mentre Bulut è rimasto ferito. Quest’ultimo si è sfogato con Nazli che gli ha portato in ospedale i suoi biscotti preferiti, sotto lo sguardo di Ferit.

Spoiler della settima puntata: momento imbarazzante tra Nazli e Ferit

Nella puntata di domani lunedì 17 giugno, i familiari dei defunti Demir e Zeynep si dovranno organizzare, per decidere chi dovrà prendersi cura del piccolo Bulut. Intanto Nazli oltre a continuare a far visita al bambino che inizierà a riprendersi, ignorerà il fatto che Deniz si sia preso una vera cotta per lei. Gli spoiler del settimo appuntamento che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 18 giugno, annunciano che l’ex fidanzata di Ferit (Demet) essendo la sorella del defunto Demir avrà il diritto per chiedere l’affidamento del nipote al giudice, insieme al marito Hakan.

Aslan, ancora molto provato per il lutto che ha colpito la sua famiglia, cadrà in preda alla disperazione quando verrà a conoscenza che i coniugi Onder hanno inoltrato una richiesta per ottenere la custodia di Bulut. Il datore di lavoro di Nazli sarà consapevole che Demet e Hakan se riusciranno nel loro intento, potrebbero tornare a far parte della sua azienda con facilità. La tesi del ricco imprenditore non sarà errata, visto che la coppia sarà mossa soltanto da interessi di natura economica.

Ferit si rivolgerà ad un avvocato e, oltre a confidarsi con Nazli, metterà in guardia la stessa dicendole di non uscire di casa con Bulut per non farsi beccare dai suoi parenti. Intanto Tarik e Fatos continueranno a trascorrere del tempo insieme. Successivamente la Piran dopo aver sentito un gatto miagolare si recherà nel giardino di Ferit per cercarlo, mettendosi nei guai dato che non riuscirà più a rientrare nella villa. L’aspirante cuoca dopo aver cercato invano una finestra aperta, spingerà una porta sul retro, cadendo tra le braccia di Ferit: questo momento sarà abbastanza imbarazzante, dato che quest’ultimo si troverà a dorso nudo. In seguito Nazli dopo essersi appena recata al cinema con Bulut senza avvisare lo zio del bambino, riceverà una chiamata dalla centrale polizia. L’aspirante cuoca apprenderà che sua sorella Asuman si è impossessata di alcuni vestiti senza pagarli. Ancora una volta, la Piran si troverà in una situazione imbarazzante, visto che Aslan la raggiungerà in commissariato tutto furioso, non appena verrà a conoscenza dell’accaduto.