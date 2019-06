Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet, la Serie TV turca che ogni giorno tiene incollati quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Nelle nuove puntate, che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane, Bulut scomparirà nel nulla destando la preoccupazione di Nazli Perin e Ferit Asan, mentre la sorella di Deniz deciderà di abortire dopo aver scoperto di essere incinta di Hakan.

Bitter Sweet: Bulut scompare nel nulla

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le nuove puntate in onda a breve su Canale 5, si soffermano su Bulut, il figlio di Demir e Zeynep, morti in seguito ad un tragico incidente stradale per colpa di Hakan.

Pubblicità

Pubblicità

Il nipote di Ferit , infatti, deciderà di scappare dalla zia e dal suo compagno, rischiando addirittura di essere investito da un automobile. Il bambino sentirà il bisogno di tornare da suo zio Ferit, dopo aver perso la mamma e il papà. L'Asan e Nazli (Özge Gürel), infatti, diventeranno il suo punto di riferimento.

Anticipazioni Bitter Sweet: Ferit trova suo nipote a casa di Nazli

Demet e Hakan, nel frattempo, si preoccuperanno subito per la scomparsa del nipote, che fortunatamente si era rifugiato in casa dello zio e della Perin.

Pubblicità

La cuoca, infatti, riuscirà a riportare il sorriso sulle labbra di Bulut. Intanto Hakan allerterà le forze dell'ordine, dando colpa a Nazli di averlo rapito. L'uomo, infatti, si dimostrerà geloso della sintonia nata tra la giovane e il nipotino. D'altro canto, l'Asan consiglierà a Demet e al compagno di prestare più attenzione a suo nipote. Peccato che la sorella di Deniz lo inviti a non ficcare più il naso, in quanto Bulut è ormai un membro della sua famiglia dopo aver perso la sua custodia esclusiva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La sorella di Deniz abortisce, Hakan lo scopre

Le trame di Bitter Sweet, in onda prossimamente su Canale 5, svelano che i problemi per Demet saranno dietro all'angolo. La sorella di Deniz (Hakan Kurtas), infatti, scoprirà di attendere un bambino. Una gravidanza che non sarà ben accettata, tanto da voler abortire. La donna, infatti, non vorrà avere a che fare con Hakan in quanto nutre ancora dei fortissimi sentimenti nei confronti di Ferit Asan. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Asuman (Ilayda Akdoğan) deciderà di seguire la sorella di Deniz in ospedale per rubare i reperti medici che attestino la sua decisione di sbarazzarsi del feto.

Passate alcune settimane, la sorella di Nazli spedirà una lettera contente i documenti ospedalieri ad Hakan (Necip Memili), dove lo informerà dell'aborto eseguito dalla compagna. Quale sarà la reazione dell'antagonista principale della serie tv? Non resta che attendere i nuovi sviluppi su questa avvincente trama.