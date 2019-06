Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera tedesca "Tempesta d'amore". Gli spoiler tedeschi rivelano che al centro delle trame ci sarà una sorta di triangolo, protagonisti Denise Saalfeld, Joshua Winter ed un terzo personaggio che ancora i telespettatori italiani non conoscono. Joshua pagherà le conseguenze della convivenza con Annabelle dimostrandosi cieco di fronte ai sentimenti nutriti nei confronti di Denise. Quest'ultima penserà di non avere chance nel rapporto con il giovane Winter e farà la conoscenza di un'altra persona.

L'uomo in questione non è ancora entrato in scena negli episodi italiani della soap, ma è ormai da parecchio tempo parte integrante del cast fisso di Sturm der Liebe. Stiamo parlando di Henry Achleitner (Patrick Dollmann), un affascinante veterinario che si trasferirà in pianta stabile a Bichlheim.

Joshua non vuole rinunciare all'amore verso Denise

Tra Hernry e Denise scatta un vero colpo di fulmine e Joshua, pertanto, sarà costretto a fare i conti con la gelosia per via dell'inizio di questa relazione e non nasconderà il disappunto legato alla scelta della sorella di Annabelle.

Winter si accorgerà di non poter rinunciare all'amore nei confronti della Saalfeld dimostrando un tempismo fuori luogo in quanto la donna ha iniziato una nuova vita. Denise non avrà intenzione di ascoltare le parole di Joshua pensando che sia giusto concentrarsi sulla storia con Henry. Quest'ultimo sta pensando in grande, oltre che alla professione ed alla relazione con Denis ha intenzione di intraprendere la carriera politica.

Henry intenzionato a candidarsi come sindaco, si rende conto della gelosia di Winter

Il fidanzato di Denise proverà a candidarsi come nuovo sindaco, ma dovrà fare i conti con una serie di problematiche.

Il compagno della Saalfeld crederà di aver raggiunto la serenità, ma si renderà conto di aver fatto delle valutazioni sbagliate. Henry, infatti, verrà a sapere che Joshua è innamorato di Denise e vorrà allontanare l'uomo dalla compagna alla quale chiederà delle rassicurazioni. La situazione subirà dei peggioramenti dopo le intromissioni di Annabelle che vivrà un momento complicato dopo essere stata lasciata da Joshua. Henry vorrà velocizzare i tempi e sarà pronto per chiedere alla compagna di sposarlo.

Infine Denise deciderà di accettare la richiesta dell'uomo nonostante sia ancora innamorata di Joshua.