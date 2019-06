Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che ha debuttato un paio di settimane fa al posto di Uomini e donne, ottenendo fin da subito degli ottimi risultati d'ascolto e di gradimento da parte del pubblico. Le anticipazioni della prossima settimana di programmazione di Bitter Sweet rivelano che non mancheranno i colpi di scena e in particolar modo si vedrà che ci saranno dei risvolti importanti circa il caso della morte di Demir e Zeynep, che ha lasciato tutti senza parole.

Spoiler Bitter Sweet dall'1 al 5 luglio: Hakan e Feri in guerra

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana di Bitter Sweet rivelano che si verrà a scoprire che la macchina, la quale ha causato la morte di Demir e Zeynep, in realtà era stata manomessa.

Dopo questa scoperta si vedrà che Hakan sarà alquanto preoccupato e per questo motivo chiederà a Resul di cancellare tutte le prove.

Gli spoiler delle nuove puntate della soap in onda fino a venerdì 5 luglio, inoltre, rivelano che il concerto di Ayla sta per iniziare ma Ferit non ce la fa a partecipare perché ha la febbre altissima. E così Nazli decide di fargli compagnia e resterà a casa con lui.

Demet, invece, è sempre più gelosa di Nazli e proprio per questo motivo vedremo che spedirà a Ferit una lettera in cui gli rivela che le foto, a causa delle quali ha perso la custodia di Bulut, sono state scattate da Asuman.

Nel frattempo vedremo che il rapporto tra Nazli e Ferit si farà sempre più stretto ed ormai sembra essere chiaro a tutti che tra i due ci sia del tenero anche se entrambi si rifiutano di cedere ai sentimenti.

Le anticipazioni di Bitter Sweet, inoltre, informano che sia Hakan che Ferit studieranno e cercheranno di mettere a punto quella che per loro è la soluzione migliore per poter gettare discredito l'uno sull'altro. In gioco c'è l'affidamento del piccolo Bulut.

Grande successo d'ascolti per la soap Bitter Sweet su Canale 5

In attesa di vedere questi nuovi episodi della soap opera in tv, in casa Mediaset festeggiano per il grande successo dal punto di vista degli ascolti.

La media delle puntate trasmesse fino a questo momento è di oltre 2 milioni di spettatori al giorno, pari ad uno share che supera la soglia del 18% con picchi di oltre il 20%. Numeri decisamente importanti per la rete, che le permettono tutti i giorni di battere in termini di ascolti la trasmissione Io e Te in onda su Rai 1, condotta da Pierluigi Diaco, ferma ad una media del 10% con poco più di 1 milione di spettatori. Insomma l'ennesimo successo estivo di Canale 5, in termini di soap opera, dopo il boom di ascolti di Una Vita e Il Segreto.