Sta per fare il suo esordio su Canale 5 una nuova serie televisiva turca: Bitter Sweet ingredienti d’amore, che andrà in onda a partire dal prossimo 10 giugno dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Prenderà il posto del noto programma “Uomini e Donne” e sarà composta da 26 episodi. Nel corso della prima settimana assisteremo all’incontro dei due protagonisti principali: Nazli (interpretata dalla giovane e tanto amata Özge Gürel, che interpretava anche la protagonista di Cherry Season) e Ferit (Can Yaman) e all'evolversi del loro burrascoso rapporto.

Il misterioso Ferit e il suo dolce nipotino

Nazli apparirà come una ragazza ambiziosa col sogno di voler aprire, un giorno, un ristorante tutto suo. La ragazza però allo stesso tempo si ritroverà a dover affrontare un periodo davvero difficile e sarà quasi incapace di fronteggiare la sua crisi economica nonostante l’aiuto di sua sorella e della sua migliore amica. Per questo motivo comincerà a cercare un lavoro e verrà assunta a casa di un giovane e facoltoso manager, incapace di trovare un cuoco adatto a soddisfare appieno le sue esigenze.

Ferit v Nazli & Bulut Bitter Sweet anticipazioni dal 10 al 14 giugno

La ragazza verrà assunta prima come cuoca personale e successivamente anche come domestica. Durante la sua permanenza nella casa di Ferit, Nazli farà amicizia con un bambino, Bulut, nipote del suo datore di lavoro, che inevitabilmente finirà per modificare il corso degli eventi e il suo rapporto con il capo.

Nazli incontrerà Ferit e ne resterà colpita

La giovane Nazli e il suo misterioso datore di lavoro finiranno per incontrarsi e finalmente avranno modo di chiarire nel dettaglio le loro posizioni e i loro rispettivi compiti.

Per caso Bulut verrà lasciato a casa di suo zio e su richiesta del bambino rimarrà anche Nazli per poter preparare loro la cena. Tutto sembrerà andare per il verso giusto fin quando la giovane domestica non si ritroverà in una spiacevole situazione con il suo capo a causa dell’intromissione delle sue sorelle.

Nazli verrà poi esortata da una sua insegnante a partecipare ad un importante evento mondano a Istanbul utile alla realizzazione del suo ristorante Giapponese, ignorando che a presenziare l’evento ci sarà anche Ferit in qualità di socio dell’organizzatore dell’evento stesso.

Successivamente la giovane donna deciderà di passare la serata con Deniz che si mostrerà parecchio interessato a lei.

La settimana si chiuderà con un evento drammatico, Bulut e i suoi genitori resteranno vittime di un grave incidente stradale. Solo il bambino resterà in vita seppur gravemente ferito, mentre i suoi genitori moriranno. Dopo il loro funerale, Ferit e Nazli decideranno poi di andare a vivere insieme per non turbare ulteriormente il piccolo rimasto ormai orfano.