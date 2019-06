Dopo la diffusione della notizia circa il furto di cui si sarebbe reso protagonista il cantante Marco Carta, numerosi sono i rumors che si stanno diffondendo. Tra i vari argomenti d' interesse, quello che sta generando maggiore scalpore riguarda l'identità della donna che era con lui al momento del presunto crimine. Tutto ciò di cui si era a conoscenza prima di adesso è che la donna ha 53 anni. Da poche ore, però, sono trapelate delle ulteriori indiscrezioni sulla vicenda.

A quanto pare, la persona in questione si chiama Fabiana Muscas ed è infermiera di un ospedale sardo. Inoltre, pare sia anche una grande fan di Marco. La donna, ad ogni modo, dopo essere stata identificata, si è difesa dicendo di non aver fatto assolutamente nulla.

La dinamica del furto e la decisione del processo per direttissima di sabato

Sabato scorso Marco Carta e una signora di 53 anni di nome Fabiana, sono stati beccati all'uscita della Rinascente di Milano con una refurtiva pari a 1200 euro.

Marco Carta, svelata l'identità della donna arrestata con lui

Il "bottino" è costituito da 6 magliette, le quali erano tutte nella borsa della donna. I due potenziali malintenzionati avrebbero rimosso l'antitaccheggio, ma si sarebbero dimenticati delle placche flessibili sui capi, che hanno fatto suonare ugualmente i metal detector. Ad ogni modo, sabato stesso si è svolto un processo per direttissima in cui è stato disposto il rinvio a giudizio del cantante al prossimo settembre, mentre la donna è stata arrestata. Tornando prorpio su quest'ultima, da poche ore è emersa la sua identità.

L'identità della donna arrestata con Marco Carta e la sua versione dei fatti

Il suo nome è Fabiana, la signora è un'infermiera di un ospedale Sardo. Alcune persone del suo reparto hanno raccontato che giovedì sera, subito dopo la fine del turno, la donna si sarebbe recata a Milano per raggiungere Marco Carta. Il loro rapporto di amicizia pare sia nato perché la signora in questione è una grande fan del cantante. Con il passare del tempo poi, i due sono diventati amici al punto da frequentarsi molto di più.

I colleghi della signora Fabiana la dipingono come una persona dal carattere un po' complicato, ma scrupolosa e ineccepibile nel lavoro. A quanto pare è una donna dal carattere molto forte e deciso, che spesso l'ha portata a scontrarsi con il personale sanitario. Una persona molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, che da tempo avrebbe mostrato la volontà di lasciare Cagliari. Alcuni dei suoi colleghi hanno dichiarato di essere rimasti ''allibiti'' alla notizia del suo arresto.

In ogni caso, i due indagati per furto aggravato si sono entrambi difesi dicendo di non aver fatto nulla. Marco Carta ha spiegato piangendo di non avere nulla a che vedere con quanto fatto da quella donna, mentre la signora Fabiana ha dichiarato: "Non ho fatto niente". Nel frattempo proseguono le indagini.