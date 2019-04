Nelle prossime settimane arriverà su Canale 5 una nuova soap opera che potrebbe incontrare i favori del pubblico. La serie dovrebbe partire tra la fine di maggio e i primi di giugno, quando terminerà Uomini e Donne che andrà in pausa estiva.

La soap turca si intitola "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", ma il suo nome originale è "Dolunay", e ha come protagonista femminile un volto molto amato del piccolo schermo, Ozge Gurel, diventata famosa per aver indossato i panni della tenera Oyku in "Cherry Season-La stagione del cuore".

La trama della soap turca dal titolo originale Dolunay

La protagonista della Serie Tv sarà Nazli, una ragazza con una grande passione per la cucina, il cui sogno nel cassetto sarà quello di diventare una grande chef. Al contempo, però, dovrà anche aiutare la sua famiglia ad occuparsi di alcune vicende che le renderanno la vita piuttosto movimentata. Anche le sorelle, proprio come lei, sogneranno un futuro importante: Fatos studierà per diventare una fashion designer, mentre Asuman si occuperà del settore turistico.

La svolta per la protagonista arriverà quando a sorpresa verrà assunta come chef nella villa di un importante uomo d'affari, Ferit. L'imprenditore si mostrerà come una persona molto precisa e maniacale nella cura dell'ordine, infatti esigerà che la cuoca non sia mai in casa al suo arrivo. Nazli dovrà quindi preparargli i pasti prima che il padrone di casa rientri, evitando di spostare gli oggetti presenti in cucina.

La situazione cambierà quando i due per caso si incroceranno e la bellissima Nazli fin da subito farà breccia nel cuore dell'imprenditore che, tuttavia, a causa di alcuni comportamenti ambigui della sua dipendente, comincerà a nutrire dei dubbi sulla sua sincerità.

Tra un intrigo e l'altro, i due protagonisti della soap finiranno per innamorarsi e, prima di coronare il loro sogno d'amore e vivere per sempre l'uno accanto all'altra, dovranno superare una serie di ostacoli che li porterà a scontrarsi più volte. Le vicende di questa produzione televisiva saranno caratterizzate dallo stesso tocco di romanticismo e comicità che ha contraddistinto la precedente serie di cui Ozge Gurel è stata protagonista, "Cherry Season".

"Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" racconterà quindi la travagliata storia d'amore tra la giovane e bella Nazli e il potente e affascinante Ferit.

La prima stagione, che andrà in onda quest'estate, sarà composta da un totale di 26 episodi della durata media di 120 minuti, ma non si esclude che nella versione italiana possano essere dimezzati, diventando così una settantina di puntate da 45 minuti circa. I lunghi pomeriggi estivi di giugno, dunque, potranno trascorrere in compagnia di questa nuova e romantica soap opera.